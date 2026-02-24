Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Enaknya Nyambung Terus, Rasakan Kelezatan Mi Burung Dara di Bazar Imlek 2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |14:00 WIB
Enaknya Nyambung Terus, Rasakan Kelezatan Mi Burung Dara di Bazar Imlek 2026
Mi Burung Dara meriahkan bazar kuliner Imlek 2026 di Lapangan Banteng. (Foto: dok Mi Burung Dara)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan Imlek Nasional 2026 resmi digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pengunjung bisa menikmati aneka hiburan, aktivitas seni, dan bazar kuliner mulai 22 Februari sampai 1 Maret 2026. Gratis!

Ini menjadi perayaan Imlek nasional pertama di Indonesia, beriringan dengan bulan suci Ramadan yang bertemakan “Harmoni Imlek Nusantara”. 

Pembukaan festival lintas budaya dan lintas agama yang berlangsung pada Minggu (22/2/2026) disambut antusiasme para pengunjung. Adanya penabuhan bedug tradisional dan pertunjukan barongsai semakin memeriahkan acara. 

(Foto: dok Mi Burung Dara)
(Foto: dok Mi Burung Dara)

PT Surta Pratista Hutama (Suprama) selaku produsen Mi Burung Dara turut meramaikan bazar kuliner Imlek 2026 yang menghadirkan ragam akulturasi budaya Tionghoa-Indonesia.

Public Relations PT Suprama, Silvester Yansen Parera mengatakan jika perayaan Imlek nasional seakan menjadi simbol akulturasi bagaimana unsur budaya Tionghoa dan Indonesia yang telah lama menyatu, termasuk melalui kuliner. 

“Seperti akulturasi mi, yang merupakan perpaduan budaya kuliner Tionghoa dengan cita rasa lokal menghasilkan penyesuaian bahan dan bumbu, menciptakan kuliner populer seperti mi ayam, mi Jawa, mi Titi, mi Yamin dan mi Aceh,” ujarnya.

Yansen mengungkapkan bahwa akulturasi ini mencerminkan keterbukaan masyarakat Indonesia dalam mengadopsi budaya asing, khususnya kuliner Tionghoa, dan mengolahnya menjadi bagian dari identitas kuliner lokal.  

“Hadirnya mi dari kuliner tradisional Tionghoa, kini sudah jadi ikon kuliner Nusantara yang hadir dengan ciri khas masing-masing daerah,” ucapnya.

      
