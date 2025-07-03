5 Pekerjaan yang Cocok untuk Tipe Kepribadian INFJ

LIMA pekerjaan yang cocok untuk tipe kepribadian INFJ. Tipe kepribadian INFJ (Introverted, Intuitive, Feeling, Judging) dikenal sebagai pribadi yang penuh empati, memiliki intuisi tajam, dan cenderung idealis.

Meski tergolong introvert, INFJ memiliki dorongan kuat untuk membantu sesama serta menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Maka tak heran, pilihan karier untuk INFJ biasanya berada di jalur-jalur yang memungkinkan mereka mengekspresikan nilai-nilai tersebut.

Jika kamu seorang INFJ dan sedang mencari profesi yang sesuai dengan karakter dan tujuan hidupmu, berikut lima pekerjaan yang cocok untukmu, dikutip dari laman Pembelajar Produktif pada Kamis (3/7/2025):

1. Penulis atau Jurnalis

INFJ sering kali memiliki kemampuan menulis yang mendalam dan reflektif. Pekerjaan sebagai penulis atau jurnalis memungkinkan mereka menyampaikan pesan penting dan berdampak. Berbekal kreativitas dan kepedulian terhadap persoalan yang mendalam, INFJ mampu menulis kisah atau artikel yang menginspirasi dan membangkitkan kesadaran banyak orang.

2. Pengajar atau Dosen

Profesi sebagai pendidik sangat cocok bagi INFJ karena mereka senang membimbing dan melihat perkembangan orang lain. INFJ mampu menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan penuh pengertian. Kekuatan mereka dalam membangun hubungan emosional dengan siswa membuat proses belajar menjadi lebih bermakna dan inspiratif.