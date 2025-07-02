Laki-Laki Menangis Bukan Berarti Cengeng, Ini Kata Psikolog

Laki-Laki Menangis Bukan Berarti Cengeng, Ini Kata Psikolog (Foto: Freepik)

APAKAH laki-laki yang menangis berarti cengeng? Ini kata Psikolog. Banyak persepsi yang menyatakan bahwa pria harus memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan wanita. Hal ini mencakup aspek mental selain fisik.

Ada pula yang berpendapat bahwa pria tidak seharusnya menangis karena hal itu dianggap sebagai tanda lelaki cengeng. Seolah-olah ukuran kekuatan pria terletak pada kemampuannya untuk menahan air mata.

Menurut Psikolog Farras Afiefah Muhdiar, M.Sc.,M.Psi., lelaki yang menangis tidak berarti cengeng. Dia menilai, laki - laki boleh berkeluh kesah sampai dengan menangis karena kehilangan seseorang atau takut akan sesuatu. Seperti hal yang dilakukan oleh Nabi.

Berikut 3 contoh fakta yang pernah dialami Nabi ketika sedang sedih yang dikutip oleh Farras Afiefah Muhdiar:



- Nabi Muhammad SAW menangis ketika saat putranya, Ibrahim meninggal dunia.



- Nabi Muhammad SAW pernah merasa sedih dan tertekan bahkan pernah melewati tahun kesedihan nya saat kehilangan istri dan pamannya.



- Nabi Musa juga pernah merasa takut saat menghadapi Fir’aun.

“Emosi tidak pernah salah, hanya perlu diterima dan dikelola agar ekspresinya tidak menzalimi diri sendiri atau orang lain,” tulisnya dikutip dari TikTok Arsanara.