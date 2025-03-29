Momen Azwar Ngomelin Rekan Satu Tim Gegara Gagal di Offside Challenge MCI Season 12: Kacau Kalian!

MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang hari ini, Sabtu (29/3/2025) sempat diwarnai momen emosional beberapa peserta ketika melakukan spike.

Salah satunya, ketika Azwar mendapat giliran. Ia memilih beberapa peserta yang dia spike dengan alasan yang begitu frontal bahkan emosional.

Di momen tersebut, peserta asal Medan tersebut memberikan spike kepada Zahra, Sanggar, Vini, Kirana. Ia pun mengungkapkan unek-uneknya saat satu persatu memberikan spike kepada keempat peserta tersebut.

Pertama, Azwar mengungkapkan kekecewaannya kepada para peserta dari Tim White yang dianggap terlalu menyudutkan dan menumpahkan kesalahan ke Hovit sebagai pemimpin dari tim mereka.

“Sebelumnya aku mau jelasin dulu. Tadi Zahra bilang bahwa aku berusaha menjadi pemimpin kedua. Jadi gini ya, aku ngeliat Hovit dipanggil sana-sini, aku kasihan nengok dia,” tutur Azwar.

“Dia menurut aku kapten yang bagus ya. Dia ngerjain semuanya. Semuanya itu pada nyuruh dia. Yang motong daging, ini itu. Aku ngerjainnya dua. Ayam sama pare. Jadi kalau kalian nyalahin aku juga karena aku juga jadi pemimpin, kacau kalian juga berarti! Dia sendirian! Kasian!” sambungnya.

Azwar kemudian melanjutkan unek-uneknya dengan penuh emosional dan gaya bicaranya yang khas. Termasuk soal pemilihan menu untuk Tim White yang menurutnya justru terbilang susah. Hal tersebut bahkan turut diamini oleh ketiga juri.

“Aku spike Zahra. Karena sebenarnya gini, aku dari awal menu ini sudah nggak setuju. Karena itu menu susah-susah menurut aku,” kata Azwar.

“Valid! sangat valid!” kata Chef Renatta.

“Yaa. We agree!” kata Chef Juna.

“Kita juga kaget ketika kalian pilih menu itu. Padahal mereka pertama yang memilih,” lanjut Chef Renatta.

“Aku udah bilang jangan. Tapi aku diocehin seakan-akan aku nggak ngerti. Oke karena memang Zahra pemenang aku ikut aja. Mungkin jago kali kelen,” timpal Azwar kepada rekan-rekan satu timnya.

Azwar juga sempat mengkritik Kirana dengan habis-habisan karena dianggap sangat menganggu kinerja White Team saat melakukan Offside Challenge. Padahal, Kirana saat itu hanya membuat bakwan jagung saja.

“Sebenarnya aku mau spike Kirana. Mengganggu sekali di tim. Kamu bikin bakwan aja kamu harus tanya ke semua orang. Kita pusing. Apalagi kamu di dekat aku. Tapi it’s oke karena bakwanmu enak. Its oke,” tutur Azwar.

“Saya takut disalahin bang. Katanya kan komunikasi taste,” timpal Kirana.

“Ya belajar. Nggak harus kamu tanya ke semua orang. Kita juga punya kerjaan yang lain. Ya karena kamu ngelawan kita spike aja,” balas Azwar lagi.

Sebagai informasi, di episode sebelumnya, MasterChef Indonesia Season 12 menyajikan tantangan yang luar biasa dengan mempertemukan kembali kontestan yang telah tereliminasi, yaitu "Black Team", dengan kontestan yang masih bertahan, yaitu "White Team".

Dalam episode spesial tersebut, para kontestan diuji dalam serangkaian tantangan yang menegangkan dan penuh kejutan.

Nah, di episode minggu ini dibuka dengan para kontestan yang mengeluarkan unek-unek antar kontestan.

Bahkan, White Team yang kalah dari Black Team di challenge berikutnya harus menghadapi momen spike.

Dalam MasterChef Indonesia, istilah "spike" merujuk pada mekanisme pemungutan suara di mana peserta memilih rekan setim yang dianggap memiliki kinerja terlemah selama tantangan tim.