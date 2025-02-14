Viral Milo Si Kucing Terharu, Ekspresinya saat Ulang Tahun Bikin Netizen Ikut Gemas

Ramai di media sosial video seekor kucing gemas yang terlihat terharu saat merayakan hari ulang tahunnya. Ternyata bukan hanya manusia saja yang bisa terbawa perasaan saat ulang tahun, kucing pun bisa menunjukkan ekspresi yang menyentuh hati.

Seekor kucing bernama Milo sukses mencuri perhatian warganet. Ekspresi wajahnya saat merayakan ulang tahunnya membuat banyak netizen gemas sekaligus terharu. Matanya yang berbinar, seolah tidak percaya bahwa hari istimewanya benar-benar dirayakan.

Vidio itu diunggah akun TikTok @ellersxc, dikutip Jumat (14/2/2025). Terlihat Milo duduk manis mengenakan topi ulang tahun, sedangkan di depannya ada kue mungil lengkap dengan lilin yang menyala.

Suasana tambah semarak saat lagu Selamat Ulang Tahun terdengar mengiringi momen tersebut. Sang pemilik juga menuliskan, "Selamat ulang tahun, Milo!" di keterangan video.

Meskipun kucing tidak memahami konsep ulang tahun seperti manusia, hewan satu ini rupanya peka terhadap lingkungan dan kebiasaan pemiliknya. Kucing dapat merasakan perubahan suasana, terutama saat mendapatkan perhatian lebih. Itulah mengapa beberapa kucing, seperti Milo, tampak "menyadari" bahwa ada sesuatu yang spesial sedang terjadi.

Selain itu, kucing juga dikenal memiliki ikatan emosional yang kuat dengan sang pemilik. Saat mereka mendapatkan perlakuan istimewa, seperti diberi makanan favorit atau diajak bermain lebih lama, mereka bisa menunjukkan ekspresi yang tampak seperti kebahagiaan atau rasa haru.

Buat yang belum tahu, ekspresi wajah kucing sebenarnya lebih kompleks daripada yang kita kira. Beberapa studi menunjukkan bahwa kucing memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan perasaan mereka, seperti melalui perubahan mata, posisi telinga, atau cara mengeong.

Dalam kasus Milo, matanya yang berbinar kemungkinan merupakan bentuk respons atas perhatian dan kasih sayang yang diterimanya dari sang pemilik.

Menariknya, di beberapa negara, merayakan ulang tahun hewan peliharaan sudah menjadi hal yang lumrah. Tak sedikit orang yang mengadakan pesta kecil untuk kucing atau peliharaan kesayangan mereka.

Tradisi ini semakin populer seiring meningkatnya kesadaran bahwa hewan peliharaan adalah bagian dari keluarga yang juga layak mendapatkan kasih sayang dan perhatian.