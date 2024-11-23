Momen Gemas Rosè BLACKPINK dan Bruno Mars Hadir Bareng di MAMA Awards 2024

ROSE BLACKPINK dan Bruno Mars mencuri perhatian saat hadir bersama di acara MAMA Awards 2024 di Jepang pada Jumat (22/11/2024). Pelantun APT ini terlihat begitu akrab saat keduanya menghadiri ajang penghargaan musik bergengsi itu.

Momen menggemaskan Rosè dan Bruno ini diunggah di akun TikTok, @randomversatile. Terlihat tingkah lucu Rosè yang salting saat datang bersama dan duduk di sebelah Bruno Mars.

“Bruno Mars dan Rosè di MAMA Awards,” tulis akun tersebut.

Tak cuma kompak saat duet, kemistri Rosè dan Bruno juga terlihat memukau saat keduanya hadir di acara tersebut. Nampak Rosè begitu cantik dengan outfit serba hitam yang ia kenakan.

Sementara Bruno terlihat gagah mengenakan jas putih yang dipadukan dengan outfit hitam lainnya dan bernuansa vintage. Keduanya juga terciduk ngobrol bareng bahkan saling bertukar posisi tempat duduk.