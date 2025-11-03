Jawab Tantangan Netizen, Rose BLACKPINK Makan Sate Ayam di Hari Kedua Konser Deadline World Tour

JAKARTA - Grup K-Pop BLACKPINK masih mengguncang Jakarta di penampilan terakhirnya pada hari kedua konser bertajuk Deadline World Tour pada Minggu (2/11/2025) di Stadion Gelora Utama Bung Karno Jakarta. Penampilan empat member BLACKPINK tentunya menjadi yang sangat ditunggu-tungu oleh para penggemar alias BLINK.

Salah satu momen yang paling ditunggu di hari kedua adalah penampilan solo dari masing-masing member BLACKPINK, salah satunya kejutan mereka sebelum tampil secara tunggal di panggung megah tersebut.

BLINK terutama yang mengidolakan Rose, kembali dibuat terkejut oleh idolanya tersebut. Setelah hari pertama konser Rose memakan nasi goreng sebelum penampilannya, di hari kedua Rose kembali membuat gebrakan dengan memakan sate ayam.

Menu yang dipilih Rose kali ini seakan menjawab permintaan netizen yang sebelumnya mengusulkan berbagai menu makanan khas Indonesia mulai dari sate ayam, ketoprak, hingga seblak. Momen itu turut dibagikan akun X @rosespics di mana dalam video tampak Rose menyantap sate ayam, lalu memberikan gesture jempol sebagai tanda dia menyukai makanan tersebut.

Saat video itu ditampilkan, para penggemar alias BLINK kemudian berteriak riuh memecah suasana seisi stadion GBK.