HOME WOMEN BEAUTY

Miss Indonesia 2025 Kini Waktunya Perempuan Yogyakarta Menunjukan Potensi Kecantikan Istimewamu! 

Jum'at, 15 November 2024 |15:03 WIB
Di bulan November 2024 ini, RCTI membuka kesempatan bagi para kandidat untuk menjadi Miss Indonesia 2025. Sebelumnya, audisi telah sukses digelar di beberapa kota seperti Jakarta, Malang, Surabaya dan Makassar. Kota berikutnya yang akan didatangi Miss Indonesia ialah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Rangkaian audisi ini akan dimulai di Yogyakarta tanggal 16 - 17 November 2024 di éL Hotel Yogyakarta - Malioboro, Jl. Dagen No.6, Sosromenduran, Yogyakarta, kemudian Salatiga pada 18 November dan Semarang pada 20 November 2024.

Di tahun ini, kriteria yang digunakan untuk seleksi masih sama. Setiap kandidat diharapkan memiliki “Manner” yang baik, kepribadian yang “Impressive”, kualitas “Smart” dan jiwa “Social” yang tinggi. Untuk persyaratan adalah sebagai berikut:
* Perempuan Warga Negara Indonesia (WNI)
* Berusia 17 – 24 tahun (sebelum Mei 2025)
* Belum menikah
* Berpenampilan cantik dan menarik, serta memiliki wawasan luas
* Membawa foto dengan 3 pose ukuran 4R (full body, medium, dan close up)

Audisi Miss Indonesia 2025 akan berlanjut di berbagai kota besar lainnya seperti :
* Medan: 28 November
* Bandung: 30 November – 1 Desember

Dengan antusiasme tinggi dari peserta audisi dari tahun ke tahun, untuk menutup audisi Miss Indonesia 2025, Jakarta akan mengadakan audisi putaran kedua yang akan diselenggarakan pada 7-8 Desember 2024.

Tunggu apalagi, bagi anda yang tertarik untuk mengikuti audisi Miss Indonesia 2025, informasi lebih lengkap dapat ditemukan di berbagai platform media sosial resmi Miss Indonesia. Anda dapat mengikuti akun Instagram @missindonesia, Facebook Miss Indonesia, X @missindo_rcti, dan TikTok @missindonesia_rcti.

