Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Horror Festival 2024 Milik Demian-Sara Wijayanto Sukses Hibur Ribuan Pengunjung!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |16:38 WIB
Horror Festival 2024 Milik Demian-Sara Wijayanto Sukses Hibur Ribuan Pengunjung!
Horror Festival 2024. (Foto: dok Horror Festival)
A
A
A

GELARAN festival horor terbesar di Indonesia, Horror Festival 2024 sukses digelar selama dua minggu, 18 hingga 31 Oktober 2024 di Bintaro Jaya Xchange Mall, Jakarta.

Diselenggarakan oleh DMS+ milik Demian Aditya dan Sara Wijayanto, Horror Festival 2024 yang mengusung tema “#Jangandatangsendirian”, dimeriahkan oleh puluhan artis ternama, seperti Soulvibe, Juicy Luicy, Nubica, The Titans, Element, D’massiv, Sara Wijayanto feat David ‘NOAH’, Iwa K & Melanie Soebono hingga Kotak. 

Sara Wijayanto juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengawali kembali karir musiknya dan melahirkan DiaryMusikSara. “Saya senang banget akhirnya Horror Festival bisa terselenggara. Di momen ini juga saya bisa memperkenalkan DiaryMusikSara dimana saya akan bercerita melalui musik untuk para fans," ucap Sara Wijayanto

Selain Sara Wijayanto, Demian Aditya selaku CEO dari DMS+ mengungkapkan rasa bahagianya atas terselenggaranya Horror Festival 2024. Ia mengungkapkan bahwa event horor akbar di Indonesia yg sukses besar ini juga akan menjadi awal dari festival horor yang akan diadakan setiap tahun.

"Ya, Alhamdulillah, acaranya sukses, pengunjungnya antusias, rame, dan ini bakalan insyaAllah diadain setiap tahun, lebih besar, lebih seru dan akan selalu ada kejutan di Horror Festival selanjutnya, sampai ketemu di Horror Festival 2025!” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183642//direktur_consumer_banking_bni_corina_leyla-HwY4_large.jpeg
Komitmen Entaskan Kemiskinan, BNI Raih Penghargaan Women in SDG’s Action 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement