Horror Festival 2024 Milik Demian-Sara Wijayanto Sukses Hibur Ribuan Pengunjung!

GELARAN festival horor terbesar di Indonesia, Horror Festival 2024 sukses digelar selama dua minggu, 18 hingga 31 Oktober 2024 di Bintaro Jaya Xchange Mall, Jakarta.

Diselenggarakan oleh DMS+ milik Demian Aditya dan Sara Wijayanto, Horror Festival 2024 yang mengusung tema “#Jangandatangsendirian”, dimeriahkan oleh puluhan artis ternama, seperti Soulvibe, Juicy Luicy, Nubica, The Titans, Element, D’massiv, Sara Wijayanto feat David ‘NOAH’, Iwa K & Melanie Soebono hingga Kotak.

Sara Wijayanto juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengawali kembali karir musiknya dan melahirkan DiaryMusikSara. “Saya senang banget akhirnya Horror Festival bisa terselenggara. Di momen ini juga saya bisa memperkenalkan DiaryMusikSara dimana saya akan bercerita melalui musik untuk para fans," ucap Sara Wijayanto

Selain Sara Wijayanto, Demian Aditya selaku CEO dari DMS+ mengungkapkan rasa bahagianya atas terselenggaranya Horror Festival 2024. Ia mengungkapkan bahwa event horor akbar di Indonesia yg sukses besar ini juga akan menjadi awal dari festival horor yang akan diadakan setiap tahun.

"Ya, Alhamdulillah, acaranya sukses, pengunjungnya antusias, rame, dan ini bakalan insyaAllah diadain setiap tahun, lebih besar, lebih seru dan akan selalu ada kejutan di Horror Festival selanjutnya, sampai ketemu di Horror Festival 2025!” tuturnya.