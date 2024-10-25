Potret Ganteng Sandy Walsh Asyik 'Ngopi Dangdut' di Belgia, Netizen: Gorengannya Mana?

Sandy Walsh merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang namanya belakangan sukses mencuri perhatian. Bukan hanya karena penampilan memukaunya di lapangan hijau, namun juga karena tingkah random dan ‘kocak’ dirinya.

Salah satunya, kelihaian Sandy Walsh dalam membuat ‘jokes’ di akun sosial medianya. Memiliki darah Indonesia, membuatnya mengerti betul bagaimana membuat ‘caption kocak’ di setiap postingannya.

Misalnya, saat ia membagikan postingan berupa potret ketika dirinya sedang ‘ngopi’ di salah satu cafe yang ada di Belgium.

Meski tidak ada yang aneh dalam potret tersebut, namun keterangan postingan yang disematkan Sandy Walsh di akun X-nya itu sukses mengundang gelak tawa netizen.

Pasalnya, ia tampak menyematkan caption singkat ‘Kopi Dangdut’ yang mirip dengan judul lagu dangdut terkenal, disertai dengan emoji bendera Indonesia.

“Kopi dangdut,” tulis Sandy Walsh, dalam keterangan postingannya di akun X miliknya, @SandyWalsh_.

Dalam potret tersebut, Sandy Walsh terlihat duduk santai sambil menelpon seseorang. Ia kemudia tampak mencoba mengangkat secangkir kopi yang ada di meja di depannya.

Pesepakbola 29 tahun itu juga tampak tampil modis dengan outfit ‘SWAG’ berupa jaket bomber berwarna merah hijau.

Postingan Sandy Walsh tersebut lantas sukses mencuri perhatian warganet Tanah Air.