Ria Ricis Galau Bakal LDR Indonesia-China dengan Moana, Ingin Ajak tapi Ada Jadwal Terapi

JAKARTA - Artis Ria Ricis tengah dilanda rsa galau karena harus LDR-an dengan putri semata wayangnya, Cut Raifa Aramoana alias Moana. Dalam waktu dekat Ria Ricis akan menjalani syuting film terbarunya di China.

Ia khawatir jika membawa sang anak justru malah menjadi repot, belum lagi jarak lokasi syuting nya terbilang cukup jauh. "Karena ini posisi Cina Utara dan Ningxia itu agak jauh ya proses syutingnya terus repot jadi Moana tinggal dulu di rumah," kata Ria Ricis di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Sejatinya Ria Ricis ingin mengajak sang anak ikut, namun ia mempertimbangkan sekolah dan terapi yang rutin dijalani oleh bocah 2 tahun tersebut.

"Moana harus sekolah dan ada beberapa terapi yang nggak bisa ditinggalin demi tumbuh kembangnya. Jadi kita prioritaskan yang utama buat dia," jelas Ria Ricis.

Mantan istri Teuku Ryan ini mengaku ini akan menjadi momen terjauh ia LDR-an dengan Moana.