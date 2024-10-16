Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ria Ricis Galau Bakal LDR Indonesia-China dengan Moana, Ingin Ajak tapi Ada Jadwal Terapi 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |08:08 WIB
Ria Ricis Galau Bakal LDR Indonesia-China dengan Moana, Ingin Ajak tapi Ada Jadwal Terapi 
Ria Ricis dan Moana. (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Artis Ria Ricis tengah dilanda rsa galau karena harus LDR-an dengan putri semata wayangnya, Cut Raifa Aramoana alias Moana.  Dalam waktu dekat Ria Ricis akan menjalani syuting film terbarunya di China.

Ia khawatir jika membawa sang anak justru malah menjadi repot, belum lagi jarak lokasi syuting nya terbilang cukup jauh. "Karena ini posisi Cina Utara dan Ningxia itu agak jauh ya proses syutingnya terus repot jadi Moana tinggal dulu di rumah," kata Ria Ricis di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Sejatinya Ria Ricis ingin mengajak sang anak  ikut, namun ia mempertimbangkan sekolah dan terapi yang rutin dijalani oleh bocah 2 tahun tersebut.

"Moana harus sekolah dan ada beberapa terapi yang nggak bisa ditinggalin demi tumbuh kembangnya. Jadi kita prioritaskan yang utama buat dia," jelas Ria Ricis.

Ria Ricis dan Moana (IG)

Mantan istri Teuku Ryan ini mengaku ini akan menjadi momen terjauh ia LDR-an dengan Moana. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/612/3169262//asri-h8Gn_large.jpg
Deretan Artis Perempuan yang Gugat Cerai Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/624/3166931//mnc_tourism-i60C_large.jpg
MNC Tourism dan MNC Peduli Beri Pelatihan Jurnalistik Siswa SMAN 1 Caringin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/57/3165623//ilustrasi-G1QY_large.jpg
Gunakan AI untuk Edit Video Shorts Tanpa Persetujuan Kreator, YouTube: Ini Eksperimen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967//ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/612/3163774//tiktok-Ea0d_large.jpg
Manfaatkan AI, TikTok Dorong Kreator Gen Z Raup Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/612/3161214//tiktok-K9Zp_large.jpg
5 Tips Jadi Konten Kreator Sukses di TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement