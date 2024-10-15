Cerita Kesha Ratuliu Sempat Hadapi Masalah karena Hamil saat Menyusui

JAKARTA - Kesha Ratuliu baru saja mengumumkan dirinya sedang hamil anak ketiganya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Kesha mengaku bahwa kehamilan ini tidak direncanakan, tetapi ia tetap bersyukur atas rezeki yang datang dalam keluarganya.

Kesha pun berbagi cerita mengenai masalah yang harus dihadapinya saat kehamilm anak ketiganya. Sempat muncul flek atau bercak darah saat hamil hingga Kesha menduga bahwa dirinya sudah keguguran. Kesha bahkan memutuskan untuk bedrest agar tak lagi muncul flek. Tapi usahanya nihil.

"Kehamilan ketiga ini lumayan berat buat aku, aku sempet flek lumayan banyak sampe aku kira aku keguguran. Aku kira flek ini karna kegiatan berlebihan, aku sempet bedrest juga tapi flek tetep gaberenti," ujar Kesha dikutip dari unggahan @kesharatuliu05, Selasa (15/10/2024).

Sampai pada akhirnya Kesha mengetahui bahwa flek tersebut terjadi karena dirinya masih harus menyusui anak keduanya, Aisha yang baru berusia satu tahun saat dirinya hamil. Sehingga, Kesha harus berhenti menyusui Aisha.

"Aku udah feeling flek ini karena aku menyusui Aisha. Aku sempet gamau berenti nyusuin aisha karna aku ngerasa gak adil untuk Aisha. Sampe akhirnya aku terus nyusuin dan flek semakin banyak," ungkapnya.

Meski sempat merasa berat, Kesha berusaha untuk memberi penjelasan kepada Aisha untuk berhenti menyusui. Kesha pun bersyukur proses menyapih berjalan dengan mudah.

"Setelah kontrol aku langsung afirmasi aisha kalo aisha gabisa nenen lagi karna mica sakit kalo nenenin adek maaaf ya adek masyaAllah alhamdulillah, Allah mudahkan semuanya menyapih aisha mudah banget. Gaada ngamuk ngamuk, gaada drama sebelum bobo, Aisha cuma minta dipeluk selama proses menyapih sambil sedikit nangis terus bobo sendiri," ungkapnya.