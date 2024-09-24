Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wanita Transgender Ini Menipu Total 73 Pria dengan Kerugian Rp13,8 Miliar

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:09 WIB
Wanita Transgender Ini Menipu Total 73 Pria dengan Kerugian Rp13,8 Miliar
Wanita Transgender Thailand Menipu 73 Pria dengan Total Rp13,8 Miliar, (Foto: SCMP)
A
A
A

SEBUAH Kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita transgender asal Thailand berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Penipu itu yang dikenal dengan nama Amy, menargetkan pria Jepang dengan menggunakan tipu daya seks, kebohongan, dan cerita sedih untuk menjerat para korbannya.

Amy, yang bernama asli Uthai Nantakhan, mengaku memulai aksinya sebagai balas dendam terhadap mantan pacar Jepangnya yang meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Selama 13 tahun, ia berhasil menipu 73 pria Jepang dengan total nilai hampir 30 juta baht atau sekira Rp13,8 miliar. 

Modus yang sering digunakan Amy adalah berpura-pura menjadi turis dari Taiwan atau Hong Kong yang kehilangan paspor atau mengalami kesulitan finansial. Ia kemudian memanipulasi pria-pria ini untuk meminjamkan uang dengan berbagai alasan, seperti biaya pengobatan atau investasi bisnis palsu, seperti dinukil dari SCMP, Selasa (24/9/2024).

Kasus ini terungkap setelah seorang pria Jepang melaporkan bahwa ia telah ditipu sebesar 15 juta baht atau setara dengan Rp6,9 miliar oleh Amy setelah menjalin hubungan intim dengannya. Amy berhasil memanfaatkan kepercayaan para korban untuk meminjam uang dan membeli emas untuknya, yang kemudian dia tukar dengan uang tunai sebelum akhirnya melarikan diri.

Pada 4 Agustus, Amy ditangkap di Bangkok. Ia mengakui perbuatannya dan mengungkapkan bahwa kejahatan yang dilakukannya didorong oleh rasa dendam terhadap pria Jepang. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069265/spbu-biHx_large.jpg
Viral Pengemudi Gagal Isi Pertalite Gara-Gara Data MyPertamina Dipakai Orang Lain hingga 420 Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069063/viral_angkut_kasur-m5sM_large.jpg
Viral Momen Kerjasama Angkut Kasur Pakai Mobil, Netizen: Pakai Tali Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068712/truk_nyangkut-mVc9_large.jpg
Viral Truk Hilang Kendali hingga Nyangkut di Atap Rumah, Netizen: Lengah Dikit Salah Parkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068707/viral-hylb_large.jpg
Emak-Emak ASN Bekasi Larang Tetangga Beribadah, BPIP: Harus Dievaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/612/3068130/viral-RP5D_large.jpg
Viral Bocah SD Pakai Sepeda Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/509/3068316/viral-KU4S_large.jpg
Video Mesum Viral, Polisi: Persetubuhan Pelajar Demak di Sekolah Bukan Pemerkosaan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement