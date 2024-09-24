Wanita Transgender Ini Menipu Total 73 Pria dengan Kerugian Rp13,8 Miliar

SEBUAH Kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita transgender asal Thailand berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Penipu itu yang dikenal dengan nama Amy, menargetkan pria Jepang dengan menggunakan tipu daya seks, kebohongan, dan cerita sedih untuk menjerat para korbannya.

Amy, yang bernama asli Uthai Nantakhan, mengaku memulai aksinya sebagai balas dendam terhadap mantan pacar Jepangnya yang meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Selama 13 tahun, ia berhasil menipu 73 pria Jepang dengan total nilai hampir 30 juta baht atau sekira Rp13,8 miliar.

Modus yang sering digunakan Amy adalah berpura-pura menjadi turis dari Taiwan atau Hong Kong yang kehilangan paspor atau mengalami kesulitan finansial. Ia kemudian memanipulasi pria-pria ini untuk meminjamkan uang dengan berbagai alasan, seperti biaya pengobatan atau investasi bisnis palsu, seperti dinukil dari SCMP, Selasa (24/9/2024).

Kasus ini terungkap setelah seorang pria Jepang melaporkan bahwa ia telah ditipu sebesar 15 juta baht atau setara dengan Rp6,9 miliar oleh Amy setelah menjalin hubungan intim dengannya. Amy berhasil memanfaatkan kepercayaan para korban untuk meminjam uang dan membeli emas untuknya, yang kemudian dia tukar dengan uang tunai sebelum akhirnya melarikan diri.

Pada 4 Agustus, Amy ditangkap di Bangkok. Ia mengakui perbuatannya dan mengungkapkan bahwa kejahatan yang dilakukannya didorong oleh rasa dendam terhadap pria Jepang.