HOME WOMEN TRAVEL

Banyak Kelas Menengah Turun Kasta, Sandiaga Optimistis Minat Berwisata Masih Tinggi 

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |14:59 WIB
Banyak Kelas Menengah Turun Kasta, Sandiaga Optimistis Minat Berwisata Masih Tinggi 
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno optimistis minat masyarakat terutama dari kelas menengah untuk melakukan perjalanan wisata tetap tumbuh di tengah tantangan ekonomi yang ada.

"Akan tetapi perjalanan atau paket wisata yang dipilih adalah yang lebih terjangkau, yang masuk ke budget mereka terutama bagi gen-Z dan milenial. Wisata yang masuk ke budget akan semakin populer," ucap Sandi jadi pembicara kunci dalam webinar Tiket.com bertema 'Tren Perilaku Wisatawan dan Perjalanan di Indonesia selama Liburan 2024' di Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat terjadi penurunan kelas menengah di tahun 2023. Yakni dari 23 persen menjadi 18,82 persen terhadap total penduduk di Indonesia.

Hal ini menjadi perhatian karena masyarakat kelas menengah dianggap berpotensi menjadi penopang perekonomian di tengah tantangan ekonomi global.

Simak! Ini 5 Tips Traveling Hemat Antiboncos

"Karena itu Kemenparekraf mendorong program-program yang disesuaikan, salah satunya produk desa wisata," imbuhnya.

Lebih lanjut Sandi menambahkan, Kemenparekraf dalam menghasilkan program ataupun kebijakan didasarkan dengan data-data yang ada. Salah satunya adalah data yang diberikan Tiket.com sebagai salah satu Online Travel Agent (OTA) terbesar di Indonesia.

"Kami ingin memberikan apresiasi kemitraan Tiket.com yang telah mendorong kepulihan luar biasa cepat dan memperbesar peran pariwisata di dalam perekonomian nasional. Kemitraan kita telah membawa pariwisata menembus seluruh target yang ingin kita capai bersama," terang mantan Ketua Kadin ini.

 

Telusuri berita women lainnya
