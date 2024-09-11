Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berlibur ke Alor, Turis China Tewas Usai Menyelam di Kedalaman 25 Meter 

Ponsius Econg , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |08:49 WIB
Berlibur ke Alor, Turis China Tewas Usai Menyelam di Kedalaman 25 Meter 
Turis China tewas usai menyelam di Laut Alor (Foto: Ist)
TURIS asing asal China meninggal dunia usai melakukan aktivitas menyelam (diving) di kawasan Perairan Alor, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 10 September 2024. 

Kepala Kantor SAR Maumere, Ridwan Supriyanto mengungkapkan, turis malang tersebut diketahui bernama Zhou Wei Gang (61). Pihaknya telah berhasil mengevakuasi jasad korban. 

"Korban meninggal dunia usai menyelam di perairan Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, tepatnya di belakang Pulau Kepa, Kabupaten Alor,"  kata Ridwan kepada wartawan.

Ridwan menuturkan, kejadian nahas itu berawal saat kapal pinisi KLM 2 yang ditumpangi korban bersama 10 orang lain menepi di sekitar Perairan Alor Kecil sekitar pukul 06.30 Wita.

5 Destinasi Wisata Bawah Laut Indonesia

Si agen kapal, Imran, saat itu mempersilakan para tamu untuk sejenak menikmati indahnya kawasan perairan tersebut. Tak menyia-nyiakan kesempatan, korban memilih menyelam untuk mengeksplorasi keindahan bawah laut. 

"Korban pada saat itu melakukan penyelaman hingga kedalaman 25 meter," tuturnya. 

Saat kembali ke kapal, korban mulai kesulitan bernapas. Badannya terasa lemas, muntah lalu pingsan. Kru kapal sempat melakukan resusitasi jantung dan paru korban, namun korban tak kunjung sadarkan diri.

"Agen kapal lalu melaporkan hal ini ke Pos SAR Alor guna pertolongan evakuasi ke RSUD Kalabahi," terang Ridwan.

 

