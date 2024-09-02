Viral Turis Tertegun Dengar Sholawat Tarhim Menggema di Lombok hingga Rela Berhenti Tengah Jalan

ROMBONGAN turis yang sedang pergi berlibur ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendadak dibuat tertegun saat mendengar lantunan merdu Sholawat Tarhim dari sebuah masjid tak jauh dari jalanan yang mereka lewati.

Saking kagum dan menikmati merdunya sholawat yang dilantunkan oleh Syekh Mahmud Khalil al-Hussary itu mereka sampai rela berhenti di tengah jalan saat sedang asyik gowes.

"Masya Allah," kata salah seorang turis muslim dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @traditional_legacies.

Pria brewok bernama Yousof itu tak henti-hentinya memuji keindahan suara yang terdengar semakin jelas terbawa angin. Sambil merekamnya, ia beberapa kali sampai memejamkan mata seolah menikmati merdunya suara qari' terkemuka lulusan Al-Azhar itu.

Nampak dua orang rekannya menunjukkan ibu jarinya serta telunjuk sebagai bentuk menghargai sholawat yang mereka dengar.

(Foto: Instagram/@traditional_legacies)

"Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa shahbihi wa sallim. Subhanaka Ya Allah," ucapnya lagi.

Video ini lantas menuai banyak pujian dari warganet Indonesia.

"Masya Allah mereka tidak berpindah untuk menghormati sholawat," puji pemilik akun @mnfamily****

"Hampir disetiap tempat di Indonesia memperdengarkan Sholawat Tarhim menjelang Maghrib," timpal @nho****

"Lombok pulau seribu masjid," tulis @definisil****