5 Potret Kara Monaco, Bartender Seksi yang Jadi Model Majalah Playboy

KARA Monaco merupakan model cantik asal Florida yang sering tampil dalam majalah pria dewasa. Namanya pun semakin dikenal setelah di masuk dalam sampul majalah Playboy setelah bekerja menjadi bartender.

Kariernya di Playboy dimulai ketika ia terpilih sebagai salah satu “Playboy’s Sexiest Bartender 2004” dan saat tampil di sampul “Playboy Special Edition Girls of Summer” pada Agustus 2004. Dia juga muncul dalam kalender pakaian renang "Playmates at Play” tahun 2006, yang diambil di Las Vegas.

Berkat parasnya yang cantik serta tubuhnya yang seksi membuat dirinya sukses dalam dunia model. Dia pun kerap sering membagikan potret dirinya pada akun Instagram miliknya @karamonaco.

Tampil Menggoda



Pada potret pertamanya Kara Monaco tampil menggoda dengan mengenakan bra berwarna ungu metalic dengan rambut keriting blondenya yang digerai tampak ia terlihat menawan. Ditambah dengan make up looknya yang flawles terkesan membuatnya lebih muda.

Summer Dress



Kara Monaco terlihat sedang bersiap untuk sebuah acara Big Brother All-Star dengan mengenakan summer dress berwarna hitam dan biru. Pada posenya tersebut terlihat ekspresi wajahnya tampak sangat ceria untuk mengahadiri acara Big Brother All-Star.

Pesona Rambut Pendek



Kara Monaco tampil mempesona dengan rambut pendeknya berwarna pirang yang dipadukan dengan baju semi blouse floral berwarna putih. Ditambah dengan aksesoris gelang manik-manik di tangannya yang menambah kesan manis.