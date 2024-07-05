4 Potret Glamor Barbie Kumalasari yang Perhiasannya Diduga Dibawa Kabur Suami

BARBIE Kumalasari kembali menjadi perbincangan hangat publik. Kali ini, bukan karena kontroversi, melainkan karena musibah yang menimpanya. Ia kehilangan perhiasan berlian yang dikabarkan diduga dibawa kabur oleh sang suami, Bagus Saputra.

Wanita berusia 42 tahun ini sendiri, dikenal sebagai salah satu selebriti Indonesia yang suka tampil glamor dan penuh perhiasan mewah. Ia sering memamerkan kemewahan dan koleksi perhiasannya yang bernilai fantastis.

Lantas, seperti apa tampilan mewah aktris tersebut? Menghimpun dari akun Instagram pribadinya, @barbiekumalasari, simak ulasan singkat empat potret glamor Barbie Kumalasari, Jumat (5/7/2024) aktris yang perhiasannya dibawa kabur suami berikut ini.

1. Kalung berlian: Dikenal dengan gaya hidup glamor dan gemar memamerkan kekayaan. Barbie Kumalasari, memiliki salah satu aksesoris favorit yang sering ia pakai dalam berbagai kesempatan, yaitu kalung berlian yang berkilauan.

2. Dress blink-blink: Pada potret ini, Barbie tampil memukau dengan gaun blink-blink berwarna silver. Gaun kesan mewah dan elegan untuk Barbie yang glamor dan penuh gaya.