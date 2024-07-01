5 Pesona Syifa Hadju Berhijab Syar’i di Kajian

SYIFA Hadju kembali jadi sorotan usai asmaranya dengan Rizky Nazar kandas di tengah jalan. Kala itu, sang aktris banjir simpati netizen dan mendapat banyak dukungan dari warganet.

Belum lama ini, gaya penampilan Syifa juga bikin pangling para netizen, saat menghadiri salah satu acara kajian kegamaan di Bogor, Jawa Barat. Wanita 23 tahun ini begitu memesona dengan pakaian Muslim syar’i berwarna hitam. Syifa juga memakai hijab panjang dan menambah pesona kecantikannya.

Penasaran, seperti apa pesona cantiknya Syifa Hadju dalam balutan hijab syar’i saat ikut kajian? Berikut lima potretnya dari akun Instagram, @ayah_amanah, Senin (1/7/2024)

1. Serba hitam: Syifa Hadju tampil elegan dan memesona dengan gamis abaya syar’i warna hitam dan hijab segi empat di acara kajian ini. Gaya penampilan serba hitam itu memberikan kesan manis dan syahdu pada penampilannya.

2. Senyum manis ala Syifa: Memberikan senyum manisnya, wajah Syifa begitu bercahaya sekaligus bahagia mengikuti acara kajian tersebut. Senyum sumringah yang memancarkan kebahagiaan.