Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Azriel Hermansyah Lamar Sarah Menzel, Romantis Banget!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |14:32 WIB
3 Potret Azriel Hermansyah Lamar Sarah Menzel, Romantis Banget!
Potret Azriel Hermansyah Lamar Sarah Menzel, (Foto: Instagram @azriel_hermansyah)
A
A
A

KABAR  bahagia datang dari Azriel Hermansyah, anak kedua pasangan Anang dan Krisdayanti. Tepat di hari ulang tahunnya pada Kamis 27 Juni 2024, adik kandung Aurel Hermansyah tersebut memutuskan untuk naik level ke lebih serius dengan melamar sang kekasih, Sarah Menzel.

Dalam suasana romantis, Azriel  melamar Sarah Menzel saat makan malam keluarga di hari ulang tahunnya. Lewat akun Instagram pribadinya, @azriel_hermansyah, terlihat momen Azriel melamar Sarah tersebut langsung disaksikan kedua pasang orangtua kandung dan orang tua sambungnya,   Anang Hermansyah, Ashanty, Kris Dayanti, hingga Raul Lemos.

azriel hermansyah lamaran

Tak hanya itu, ada juga sang kakak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Bahkan pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid yang baru saja bertunangan secara resmi, juga tak ketinggalan turut menyaksikan momen lamaran Azriel dan Sarah.

azriel hermansyah lamaran

Dalam Instagram story yang ia unggah, pria yang genap berusia 24 tahun itu dengan romantic berlutut cincin di hadapan Sarah Menzel, sambil menyodorkan kotak cincin. Perempuan asal Bali itu menerima lamaran dari Azriel Hermansyah.

"Iya," jawab Sarah Menzel disambut riuh dari keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement