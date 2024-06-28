3 Potret Azriel Hermansyah Lamar Sarah Menzel, Romantis Banget!

KABAR bahagia datang dari Azriel Hermansyah, anak kedua pasangan Anang dan Krisdayanti. Tepat di hari ulang tahunnya pada Kamis 27 Juni 2024, adik kandung Aurel Hermansyah tersebut memutuskan untuk naik level ke lebih serius dengan melamar sang kekasih, Sarah Menzel.

Dalam suasana romantis, Azriel melamar Sarah Menzel saat makan malam keluarga di hari ulang tahunnya. Lewat akun Instagram pribadinya, @azriel_hermansyah, terlihat momen Azriel melamar Sarah tersebut langsung disaksikan kedua pasang orangtua kandung dan orang tua sambungnya, Anang Hermansyah, Ashanty, Kris Dayanti, hingga Raul Lemos.

Tak hanya itu, ada juga sang kakak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Bahkan pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid yang baru saja bertunangan secara resmi, juga tak ketinggalan turut menyaksikan momen lamaran Azriel dan Sarah.

Dalam Instagram story yang ia unggah, pria yang genap berusia 24 tahun itu dengan romantic berlutut cincin di hadapan Sarah Menzel, sambil menyodorkan kotak cincin. Perempuan asal Bali itu menerima lamaran dari Azriel Hermansyah.

"Iya," jawab Sarah Menzel disambut riuh dari keluarga.