HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Khasiat Kratom, Tanaman Herbal yang Viral Diperdebatkan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:00 WIB
Mengenal Khasiat Kratom, Tanaman Herbal yang Viral Diperdebatkan
Khasiat kratom bagi kesehatan. (Foto: AFP)
A
A
A

TANAMAN kratom tengah viral dan diperbincangkan masyarakat. Tanaman ini menyita banyak perhatian masyarakat usai Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan untuk mengatur regulasi tata niaga hingga perdagangan tanaman herbal tersebut.

Sekadar informasi Kratom mempunyai nama lain, antara lain ketum, purik, sepat, kedamba, ithang, kakuan, thom, atau biak. Kratom terdiri dari tiga varietas dengan 20 jenis yang tersebar di Asia Tenggara. Selama ratusan tahun, masyarakat telah mengonsumsi tanaman kratom dengan berbagai cara.

Melansir dari berbagai sumber, Jumat (21/6/2024), petani dan buruh sering mengunyah daun kratom segar sebagai stimulan untuk mengatasi kelelahan dan meningkatkan produktivitas kerja. Thailand memiliki keunikan tersendiri dalam menggunakan kratom, yakni disajikan sebagai makanan ringan untuk menerima tamu.

Kratom

Kratom juga digunakan sebagai sarana ritual dalam pemujaan leluhur dan dewa. Oleh karena itu, masyarakat Thailand menyebut kratom sebagai daun dewa. Masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Barat, mengonsumsi seduhan daun kratom dalam bentuk jamu atau teh herbal.

Berbeda dengan masyarakat di Malaysia yang mengonsumsi daun kratom sebagai jus dengan cara mengkombinasikan dengan minuman manis. Kratom dikenal dengan julukan ‘Daun Surga Asal Kalimantan’. Masyarakat Kalimantan menganugerahi julukan tersebut karena khasiat yang dimiliki daun kratom sebagai pengobatan tradisonal.

Daun kratom dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menambah energi, mengatasi depresi, menambah nafsu makan, dan stimulan seksual. Daun kratom juga dipercaya sebagai obat alami untuk mengobati diare, rematik, asam urat, batuk, demam, cacingan, malaria, diabetes, hipertensi, disentri, cephalgia, stroke, kolestrol, dan menyembuhkan luka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
