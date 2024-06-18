Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Ibunda Rafael Struick, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |10:05 WIB
4 Potret Ibunda Rafael Struick, Ternyata Bukan Orang Sembarangan
Potret ibunda Rafael Strucik, (Foto: Instagram @noralysoedito)
A
A
A

RAFAEL Struick sebagai idola baru di timnas Garuda Indonesia kini memang tengah melejit. Seiring dengan ketenarannya, ketika bicara soal pemain keturunan dalam timnas sepak bola Indonesia, bukan hanya skill dan paras tampannya saja yang menjadi sorotan, tak jarang kehidupan pribadinya pun ikut termasuk keluarga dan orang terdekat juga tersorot.

Contohnya potret ibunda dari Rafael William Struick satu ini, ia sendiri mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu, Noraly Soedito yang juga sekaligus berdarah keturunan Suriname.

Noraly Soedito pun belakangan menjadi sorotan karena ternyata bukanlah orang sembarangan. Noraly memiliki karier mentereng sebagai seorang bankir. Penasaran mengenai sosok Noraly Soedito? Berikut potret ibunda Rafael Struick dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (18/6/2024)

 BACA JUGA:

1.Bankir professional: Noraly Soedito diketahui bekerja sebagai Head of Financial Recovery dan Oversight di ABN AMRO Bank N.V, yang merupakan bank terbesar ketiga di Belanda yang berkantor pusat di Amsterdam dan berdiri sejak 1991.

Sebelum berkarier, Noraly Soedito mengenyam pendidikan di Alfrink College pada 1988-1994. Lulus dari sana, Noraly Soedito melanjutkan pendidikannya di Erasmus Universiteit Rotterdam dan mendapatkan gelar Msc alias Master of Science.

Noraly Soedito kembali melanjutkan pendidikan lainnya di Vrije Universiteit Amsterdam pada 2019-2021. Setelah itu, dia menimba ilmu di Radboud University pada 2021-2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/194/3077800/ivar_jenner-QtIN_large.jpg
5 Tampilan Keren Ivar Jenner, Lebih Pilih Sporty atau Kasual?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077319/ragnar_oratmangoen-aMoX_large.jpg
5 Potret Tampan Ragnar Oratmangoen, Diaspora Mualaf yang Kerap Tampil Keren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/194/3076899/justin_hubner-iEQT_large.jpg
5 Tampilan Keren ala Justin Hubner, Bikin Perempuan Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/194/3075894/rafael_struick-WaFi_large.jpg
5 Streetwear ala Rafael Struick, Bikin Ganteng Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062035/nathan_tjoe_a_on-ZiAq_large.jpg
Viral Potret Nathan Tjoe-A-On Menggerutu ketika Tanda Tangan Jersey, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/612/3034665/robin_le_normand-ugq0_large.jpg
Potret Robin Le Normand, Si Ganteng Bek Tengah Andalan Spanyol di Euro 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement