4 Potret Ibunda Rafael Struick, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

RAFAEL Struick sebagai idola baru di timnas Garuda Indonesia kini memang tengah melejit. Seiring dengan ketenarannya, ketika bicara soal pemain keturunan dalam timnas sepak bola Indonesia, bukan hanya skill dan paras tampannya saja yang menjadi sorotan, tak jarang kehidupan pribadinya pun ikut termasuk keluarga dan orang terdekat juga tersorot.

Contohnya potret ibunda dari Rafael William Struick satu ini, ia sendiri mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu, Noraly Soedito yang juga sekaligus berdarah keturunan Suriname.

Noraly Soedito pun belakangan menjadi sorotan karena ternyata bukanlah orang sembarangan. Noraly memiliki karier mentereng sebagai seorang bankir. Penasaran mengenai sosok Noraly Soedito? Berikut potret ibunda Rafael Struick dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (18/6/2024)

1.Bankir professional: Noraly Soedito diketahui bekerja sebagai Head of Financial Recovery dan Oversight di ABN AMRO Bank N.V, yang merupakan bank terbesar ketiga di Belanda yang berkantor pusat di Amsterdam dan berdiri sejak 1991.

Sebelum berkarier, Noraly Soedito mengenyam pendidikan di Alfrink College pada 1988-1994. Lulus dari sana, Noraly Soedito melanjutkan pendidikannya di Erasmus Universiteit Rotterdam dan mendapatkan gelar Msc alias Master of Science.

Noraly Soedito kembali melanjutkan pendidikan lainnya di Vrije Universiteit Amsterdam pada 2019-2021. Setelah itu, dia menimba ilmu di Radboud University pada 2021-2022.