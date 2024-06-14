Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Paling Jago Bikin Patah Hati, Siapa Nomor 1?

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |15:00 WIB
4 Zodiak Paling Jago Bikin Patah Hati, Siapa Nomor 1?
Zodiak paling jago bikin patah hati, (Foto: Freepik)
A
A
A

PATAH hati adalah pengalaman pahit dan menyakitkan bagi semua orang. Rasa kehilangan, sedih, dan kecewa bisa melanda akibat perasaan tersebut.

Menurut astrologi, beberapa zodiak memang memiliki kecenderungan untuk membuat pasangannya patah hati karena sifat dan karakternya. Dilansir dari Astrotalk, Minggu (16/6/2024), simak ulasan singkat dari empat zodiak yang paling sering dan jago bikin patah hati berikut ini.

 BACA JUGA:

1 Scorpio: Scorpio memiliki emosi kuat yang bisa bermanifestasi menjadi rasa kecemburuan, posesif, bahkan manipulasi dalam hubungan. Scorpio bisa menjadi pasangan yang sangat setia. Namun, jika kepercayaannya dilukai, Scorpio bisa meninggalkan luka mendalam yang berujung pada patah hati.

 BACA JUGA:

2. Gemini: Di balik sifatnya yang menyenangkan dan gampang beradaptasi, si Gemini dikenal mudah bosan dan sulit untuk ditebak. Mereka juga tidak terlalu menyukai komitmen, lantaran lebih suka pada kebebasan.

