Rambut Masih Basah Dibawa Tidur, Bolehkah?

KERAMAS atau mencuci rambut merupakan salah satu cara merawat kesehatan rambut. Apalagi setelah beraktivitas seharian baik di dalam atau di luar rumah, rambut biasanya akan terasa lepek serta kotor, makanya perlu dikeramas saat jelang istirahat di malam hari.

Tak jarang karena sudah terlalu lelah seharian, sehabis mandi banyak orang yang memilih langsung tidur dengan kondisi rambut yang masih basah. Nah, tahukah Anda ternyata kebiasaan ini ternyata berbahaya loh bagi kesehatan.

Dijelaskan dr. Nadia Alaydrus, tidur dalam keadaan rambut basah sangat tidak disarankan karena bisa membuat rambut menjadi jamuran.

BACA JUGA:

“Namanya basah itu kan sudah tentu bikin lembap dan jamur itu suka sama yang lembap,” kata dr Nadia seperti dikutip dari Instagram @nadialaydrus, Jumat (14/6/2024)

BACA JUGA:

“Tidur dengan keadaan rambut masih basah juga bisa meningkatkan kemungkinan kulit kepala itu jadi berjamur dan manifestasi dari jamur itu adalah ketombe,” jelasnya lagi.