Miss World 2024, Audrey Vanessa Bakal Berkompetisi dengan 111 Finalis

AJANG Miss World 2024 akan mencapai puncaknya pada Sabtu besok, di Mumbai, India. Miss Indonesia, Audrey Vanessa pun akan menjadi wakil dari Tanah Air untuk melenggang di ajang bergengsi ini.

Melansir Instagram resmi @missworld, resmi diungkap format dari ajang bergengsi ini. Akan ada 112 finalis yang melenggang di panggung megah Miss World 2024.

“Ini adalah format resmi Festival Miss World ke-71. Anda suka?” tulis akun @missworld.

Nantinya, 112 finalis akan disaring menjadi 40 kontestan yang tersisa. Mereka merupakan kontestan yang berhasil memenangkan Head to Head, Beauty With a Purpose, tantangan olahraga, pemenang multimedia, pemenang talent, top model, dan peserta yang dipilih oleh juri.

Kemudian, dari 40 kontestan tersisa akan disaring kembali menjadi 12 semi finalists dengan setidaknya 2 orang dari per wilayah. Kemudian disaring menjadi 8 kontestan, 4, kontestan hingga 2 kontestan tersisa.

Sebagai informasi, Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa akan melenggang di Miss World 2024 ke-71 pada 9 Maret 2024. Acara itu akan digelar di Mumbai, India.

Audrey telah mempersiapkan diri dan bakatnya untuk membawa nama Indonesia bersaing dengan 112 kontestan negara lainnya. Audrey nantinya juga akan menampilkan tari Ruai khas Kalimantan Barat pada malam puncak Miss World 2024.