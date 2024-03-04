Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Kimberley Fransa, Perempuan yang Indonesia yang Viral karena Gabung Grup K-Pop VVUP

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |19:01 WIB
Profil dan Potret Kimberley Fransa, Perempuan yang Indonesia yang Viral karena Gabung Grup K-Pop VVUP
Kimberly Fransa. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Kimberley Fransa memang tengah viral, terutama di TikTok. Perempuan cantik ini disebut akan debut bersama dengan idol K-Pop VVUP Maret ini.

Kimberley Fransa Salim atau lebih dikenal dengan Kim adalah penyanyi berbakat Indonesia yang telah melewati pelatihan di Korea dan saat ini tengah mempersiapkan debutnya. Kim memang sudah bermimpi untuk berkarir di industri musik Korea Selatan atau lebih dikenal dengan K-Pop.

Kimberly Fransa

Berikut profil lengkap calon K-Pop Idol asal Indonesia tersebut, yang tengah menyedot perhatian banyak orang. Lahir di Jakarta pada 3 Juni 2006, Kimberley memang kerap mengikuti ajang pencarian bakat.

Dia pernah menempati posisi kedua dalam ajang pencarian bakat "The Indonesia Next Big Star", yang menunjukkan bakat bermusiknya sejak usia dini. Lama tidak terlihat, dia ternyata menjadi trainee K-Pop Idol.

Kimberly Fransa

Foto profil Kim pun sudah diunggah ke akun Instagram VVUP @22_vvup_22 dalam bentuk presentasi kepada anggotanya.

Halaman:
1 2
      
