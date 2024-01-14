Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler, Pendakian Gunung Prau Ditutup Total hingga April 2024

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:03 WIB
Gunung Prau di Wonosobo, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@pienphin)
A
A
A

GUNUNG Prau yang terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah akan ditutup total mulai 22 Januari hingga 10 April 2024. Wisata pendakian Gunung Prau baru akan dibuka pada 11 April 2024 mendatang.

Keputusan ini diambil dalam rangka perbaikan sarana pendakian, reboisasi, sekaligus pemulihan keanekaragaman flora dan fauna, termasuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

Selain penutupan jalur pendakian, pengelola juga menginformasikan bahwa jalur Igirmranak akan mengadakan Bulan Konservasi Gunung Prau mulai 22 Januari hingga 3 Maret 2024.

Gunung Prau

(Foto: Instagram/@menghelanafassejenak)

Dalam periode tersebut, para pendaki dapat berpartisipasi dalam kegiatan konservasi alam, seperti penanaman pohon dan kegiatan edukasi lingkungan.

"Jadi, yang sudah berencana mendaki Gunung Prau Februari - Maret bisa lewat jalur Igirmranak sekaligus berpartisipasi mengikuti acara bulan konservasi Gunung Prau. Salam Lestari," tulis akun Instagram @prau_mountain dalam postingannya.

Gunung dengan ketinggian 2.565 meter diatas permukaan laut (mdpl), ini memang menjadi salah satu destinasi pendakian yang diminati pencinta alam.

Telusuri berita women lainnya
