HOME WOMEN TRAVEL

Ngeyel Tolak Didampingi Pemandu, 2 Pendaki Mongolia Lenyap di Gunung Everest

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |08:29 WIB
<i>Ngeyel</i> Tolak Didampingi Pemandu, 2 Pendaki Mongolia Lenyap di Gunung Everest
Dua pendaki asal Mongolia hilang di Gunung Everest (Foto: Everest Chronicle)
A
A
A

DUA pendaki asal Mongolia dilaporkan hilang pada ketinggian 8.000 mdpl saat mendaki Gunung Everest, Nepal setelah meninggalkan Camp 4 menuju puncak dengan tidak membawa oksigen tambahan dan tanpa didampingi pemandu.

Usukhjargal Tsedendamba dan Prevsuren Lkhagvajav terakhir kali berkomunikasi melalui radio dengan Base Camp saat mereka meninggalkan Camp 4 pada Minggu akhir pekan lalu pukul 19.30 waktu setempat.

Dua pendaki itu berencana mencapai puncak keesokan paginya tetapi setelah itu tidak pernah menghubungi Base Camp lagi.

Kedua pria ini dilengkapi oleh 8K Expeditions, sebuah biro perjalanan dan wisata di Nepal. Mereka hanya menyewa layanan Base Camp dan beberapa botol oksigen yang tidak ingin digunakan.

Infografis Gunung Everest

Pihak 8K Expeditions mengatakan bahwa pendaki Mongolia itu berkata tidak memerlukan sherpa.

“Mereka yakin dengan keterampilan dan kekuatan mereka, mereka memberitahu kami bahwa mereka adalah pendaki profesional dan tidak memerlukan dukungan sherpa,” kata CEO 8K Expeditions Lakpa Sherpa kepada The Everest Chronicle.

“Kami bahkan menawari mereka pemandu kami secara gratis, namun mereka menolak permintaan tersebut,” tambahnya.

Pencarian tengah dilakukan dan 8K Expeditions telah menurunkan dua pendaki, Arjun Karki dan Langka Ram Tamang ke Camp 4 untuk mengatur upaya pencarian dan bertanya kepada para pendaki yang telah kembali dari percobaan mencapai puncak. Bertanya apakah mereka melihat dua warga Mongolia yang hilang tersebut.

Telusuri berita women lainnya
