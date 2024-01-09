Potret Danilla Riyadi Nyobain Baju Kekecilan, Malah Jadi Pamerkan Bokongnya

DANILLA Jelita Poetri Riyadi atau yang lebih dikenal dengan Danilla Riyadi tentu sudah tak asing lagi bagi banyak orang. Dia merupakan musisi bersuara emas dan memiliki paras cantik.

Penampilan Danilla memang selalu menarik perhatian. Apalagi di media sosial dia kerap tampil nyeleneh yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Seperti pada postingan terbarunya Danilla foto mirror selfie di kamarnya.

Dalam foto itu dia memakai slim dress hitam dengan belahan tinggi di bagian depan. Gayanya terlihat santai dengan rambut dikuncir dan wajah polos tanpa makeup.

Terlihat pula tato di bagian lengannya yang cukup nyentrik. Hanya saja, teryata dress yang dipakai itu adalah milik ibunya, alhasil ukuran dari dress tersebut pun tidak sesuai dengan ukuran Danilla.

"Waahh baju ibuku muat," tulis Danilla dalam keterangan foto itu seperti dikutip dari Instagram @danillariyadi.

Terlihat sempurna dari depan, ia pun menunjukkan sisi belakang tubuhnya saat memakai dress itu, Ternyata dress yang ia pakai itu tak bisa diresleting.

"Tapi bohong hahaha," tambahnya.

Dress tersebut muat dipakai, hanya saja tidak bisa resleting. Punggung mulusnya begitu terlihat dengan bagian tato besar di tengkuk lehernya. Yang unik, dress tersebut tidak bisa menutupi seluruh bokongnya hingga sedikit terlihat.