Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Danilla Riyadi Nyobain Baju Kekecilan, Malah Jadi Pamerkan Bokongnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:01 WIB
Potret Danilla Riyadi Nyobain Baju Kekecilan, Malah Jadi Pamerkan Bokongnya
Danilla Riyadi. (Foto: Instagram)
A
A
A

DANILLA Jelita Poetri Riyadi atau yang lebih dikenal dengan Danilla Riyadi tentu sudah tak asing lagi bagi banyak orang. Dia merupakan musisi bersuara emas dan memiliki paras cantik.

Penampilan Danilla memang selalu menarik perhatian. Apalagi di media sosial dia kerap tampil nyeleneh yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Seperti pada postingan terbarunya Danilla foto mirror selfie di kamarnya.

Dalam foto itu dia memakai slim dress hitam dengan belahan tinggi di bagian depan. Gayanya terlihat santai dengan rambut dikuncir dan wajah polos tanpa makeup.

Danilla Riyadi

Terlihat pula tato di bagian lengannya yang cukup nyentrik. Hanya saja, teryata dress yang dipakai itu adalah milik ibunya, alhasil ukuran dari dress tersebut pun tidak sesuai dengan ukuran Danilla.

"Waahh baju ibuku muat," tulis Danilla dalam keterangan foto itu seperti dikutip dari Instagram @danillariyadi.

Danilla Riyadi

Terlihat sempurna dari depan, ia pun menunjukkan sisi belakang tubuhnya saat memakai dress itu, Ternyata dress yang ia pakai itu tak bisa diresleting.

"Tapi bohong hahaha," tambahnya.

Dress tersebut muat dipakai, hanya saja tidak bisa resleting. Punggung mulusnya begitu terlihat dengan bagian tato besar di tengkuk lehernya. Yang unik, dress tersebut tidak bisa menutupi seluruh bokongnya hingga sedikit terlihat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement