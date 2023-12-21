5 Potret Gadis Cuaca Vanessa Minotti, Pamerkan Body Gitar Spanyol Bikin Netizen Resah

VANESSA Minotti merupakan salah satu presenter cuaca cantik atau biasa disebut dengan gadis cuaca. Dia pun tercatat membawakan berita di 3BMeteo dan 7Gold Sport.

Memang, dengan kemampuannya membawakan berita ditambah paras cantik dan tubuh seksinya membuatnya banyak menarik perhatian. Berikut beberapa potret Vanessa Minotti seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Gaun Merah

Postingan Vanessa ini terlihat ia mengenakan gaun A line berwarna merah. Dengan belahan di bagian kaki kanannya dan berpose di belakang panggung.

Body Goals

Postingan selanjutnya terlihat Vanessa mengenakan celana kulit ketat yang memperlihatkan body goalsnya dan sebuah jaket bomber hitam.

Tampil ala Koboi

Selanjutnya dia terlihat mengenakan bra dan celana dalam berkilau serta sepatu boots ala koboi berwarna putih.

"Stunning" Komen @feroz****

"Beautiful" Komen @brenaan****.