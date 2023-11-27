Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Alzheimer Kambuh di Pesawat, Pria Ini Ngamuk hingga Tak Mengenali Istrinya

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |13:01 WIB
Alzheimer Kambuh di Pesawat, Pria Ini Ngamuk hingga Tak Mengenali Istrinya
Pria penderita alzheimer mengamuk di pesawat (Foto: X/wdtu)
A
A
A

SEORANG pria yang belum diketahui identitasnya melakukan perjalanan menggunakan pesawat bersama istrinya.

Namun, di tengah perjalanan saat ditinggal istrinya ke toilet, ia tiba-tiba saja mengamuk. Peristiwa itu terekam dalam video berdurasi 3 menit 34 detik.

Belakangan diketahui jika pria bertopi itu merupakan penderita Alzheimer, yakni suatu penyakit yang mengganggu saraf otaknya, sehingga bisa membuat penderitanya mengalami penurunan daya ingat atau pun kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku secara tiba-tiba.

"This man has Alzheimer’s (pria ini menderita Alzheimer)," tulis keterangan dalam video, mengutip dalam akun X @wdtu, Senin (27/11/2023).

Pria Penderita Alzheimer Ngamuk

(Foto: X/@wdtu)

Sementara itu, ketika istrinya belum kembali dari toilet, penumpang lainnya beserta dengan petugas pesawat yang berjaga pun mencoba untuk membantu menenangkannya, agar tidak semakin memperburuk keadaan.

Namun, rupanya hal itu tidak berhasil. Keadaan semakin memanas ketika ia mulai merasa tidak nyaman, karena banyak orang yang mengerumuninya. '

Sehingga membuat sebagian penumpang pesawat lainnya terlihat ketakutan dan berusaha menghindar.

Akhirnya istrinya pun datang dari toilet, namun anehnya pria itu malah sudah tidak lagi mengenali istrinya.

Halaman:
1 2
      
