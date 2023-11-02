4 Potret Terbaru Celine Evangelista yang Dituding Punya Sugar Daddy Pejabat

NAMA Celine Evangelista mendadak viral, setelah disebut dalam perkara kasus korupsi salah satu ST Burhanuddin. Adapun perkara yang disangkakan adalah WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dalam sidang peradilan terdakwa Amelia Sabara menyebut bahwa Celine memanggil jaksa tersebut dengan sapaan 'Papa'. Celine diduga menerima uang sebesar Rp500 juta, dan banyak menyebut bahwa Burhanuddin adalah sugar daddy Celine.

Dia pun disebut sebagai ani-ani, yakni perempuan muda yang dibiayai oleh sugar daddy. Atau dalam artian lain yakni perempuan simpanan lelaki yang sudah memiliki istri.

"The real Ani-ani," kata @w*****ni.

"Ibu baru namanya Ani-ani," komentar @d*****R.

Karena kasus tersebut anam Celine pun langsung jadi sorotan publik. Banyak netizen yang penasaran dengan sosoknya. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum foto terbaru Celine saat menjalani pemotretan, berikut rangkumannya.

Tampil glam look

Potret Celine Evangelista saat menjalani pemotretan dengan tema glam look dengan fotografer Rio Motret. Di foto ini dia memakai kimono material organza dengan sentuhan bulu-bulu di bagian tengahnya. Dia pose menyamping dengan tatapan wajah datar ke arah kamera. Cantik pol.

Aura cantiknya terpancar

Lewat tangan dingin Make Up Artist Fauziah Hanum, Celine tampil manglingi dengan makeup tebal bernuansa pink. Bibirnya terlihat seksi dengan lipstik model over line. Area matanya terlihat begitu manglingi karena mengenakan bulu mata tebal dan softlens coklat.