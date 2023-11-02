Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Terbaru Celine Evangelista yang Dituding Punya Sugar Daddy Pejabat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:05 WIB
4 Potret Terbaru Celine Evangelista yang Dituding Punya Sugar Daddy Pejabat
Celine Evangelista. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Celine Evangelista mendadak viral, setelah disebut dalam perkara kasus korupsi salah satu ST Burhanuddin. Adapun perkara yang disangkakan adalah WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dalam sidang peradilan terdakwa Amelia Sabara menyebut bahwa Celine memanggil jaksa tersebut dengan sapaan 'Papa'. Celine diduga menerima uang sebesar Rp500 juta, dan banyak menyebut bahwa Burhanuddin adalah sugar daddy Celine.

Dia pun disebut sebagai ani-ani, yakni perempuan muda yang dibiayai oleh sugar daddy. Atau dalam artian lain yakni perempuan simpanan lelaki yang sudah memiliki istri.

"The real Ani-ani," kata @w*****ni.

"Ibu baru namanya Ani-ani," komentar @d*****R.

Karena kasus tersebut anam Celine pun langsung jadi sorotan publik. Banyak netizen yang penasaran dengan sosoknya. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum foto terbaru Celine saat menjalani pemotretan, berikut rangkumannya.

Tampil glam look

Celine Evangelista

Potret Celine Evangelista saat menjalani pemotretan dengan tema glam look dengan fotografer Rio Motret. Di foto ini dia memakai kimono material organza dengan sentuhan bulu-bulu di bagian tengahnya. Dia pose menyamping dengan tatapan wajah datar ke arah kamera. Cantik pol.

Aura cantiknya terpancar

Celine Evangelista

Lewat tangan dingin Make Up Artist Fauziah Hanum, Celine tampil manglingi dengan makeup tebal bernuansa pink. Bibirnya terlihat seksi dengan lipstik model over line. Area matanya terlihat begitu manglingi karena mengenakan bulu mata tebal dan softlens coklat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150180/celine_evangelista-OH4z_large.jpg
5 Potret Celine Evangelista Pakai Hijab Motif Palestina, Bikin Kagum Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127008/buka_suara_celine_evangelista_klarifikasi_isu_jadi_istri_jaksa_agung_hingga_alasan_mualaf-JzSb_large.jpg
Buka Suara, Celine Evangelista Klarifikasi Isu Jadi Istri Jaksa Agung hingga Alasan Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/612/3122947/perjalanan_hijrah_celine_evangelista_untuk_jadi_seorang_mualaf_ikut_pengajian_hingga_puasa-TU7h_large.jpg
10 Perjalanan Hijrah Celine Evangelista untuk Jadi Seorang Mualaf, Ikut Pengajian hingga Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/612/3122945/5_potret_celine_evangelista_saat_berhijab_hingga_bercadar_cantiknya_masya_allah-PXLQ_large.jpg
5 Potret Celine Evangelista Saat Berhijab hingga Bercadar, Cantiknya Masya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/612/3122769/5_potret_celine_evangelista_bercadar_saat_umrah_ucap_syahadat_hingga_nangis_saat_cium_kakbah-iOKm_large.jpg
5 Potret Celine Evangelista Bercadar saat Umrah, Ucap Syahadat hingga Nangis Saat Cium Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/33/3064661/kontroversi_celine_evangelista_yang_bikin_heboh-BX2L_large.jpg
6 Kontroversi Celine Evangelista yang Bikin Heboh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement