6 Makanan Ampuh Bantu Bersihkan Darah Kotor, Cabai Rawit Salah Satunya

MEMBERSIHKAN darah jadi salah satu cara yang baik untuk membersihkan racun dari tubuh secara alami. Mengingat darah punya peranan sangat penting bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh, membawa oksigen dan nutrisi ke sel tubuh dan menghilangkan limbah dan polutan lainnya.

Memurnikan darah sangat penting untuk menjaga tubuh agar bekerja dengan baik dan mencegah penyakit. Tahukah Anda, salah satu cara membersihkan darah alami bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi. Melansir Netmeds, Rabu (1/11/2023) berikut ini lima makanan yang ampuh untuk membantu membersihkan darah kotor.

1. Kunyit: Mengandung kurkumin, senyawa aktif yang memiliki sifat detoksifikasi menakjubkan. Kurkumin jadi antioksidan alami dalam kunyit yang menghasilkan enzim detoksifikasi, sehingga mampu membersihkan darah kotor di dalam tubuh. Bisa dikonsumsi dengan mencampurkan bubuk kunyit ke dalam teh untuk disantap sehari-hari.

2. Bawang putih: Hasil penelitian memperlihatkan bawang putih bisa mendetoksifikasi darah, dengan melindungi hati dari zat beracun. Bawang putih juga menunjukkan sifat antimikroba yang kuat, membantu memurnikan darah dan menjaga usus bebas dari bakteri, parasit, dan virus.

3. Daun ketumbar: Polusi ditambah kebiasaaan mengonsumsi makanan sembarangan mampu membuat darah dalam tubuh kotor, karena mengandung merkuri dan logam berat. Untuk membersihkan kembali darah dalam tubuh, coba bisa makan daun ketumbar.

Klorofil dalam sayuran berdaun membantu detoksifikasi darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sayuran cruciferous, seperti daun ketumbar punya senyawa sulfur yang bisa mendetoksifikasi darah dan mengurangi peradangan.