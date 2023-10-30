Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Pakai Kacamata, Gayanya Bak Anak Muda

PASANGAN Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tampil layaknya anak muda dengan mengenakan kacamata ketika menghadiri acara inovasi yang diberi judul 'Generasi Penggerak Meraih Masa Depan' (GPMMD) di Jakarta Concert Hall pada Sabtu, 28 Oktober 2023.

Dalam acara tersebut, mereka tampil sebagai panelis untuk bicara mengenai evaluasi presentasi dari lima pemuda berprestasi yang mendorong inovasi.

Pada saat yang sama ada momen lucu dalam acara tersebut, komedian Cak Lontong yang juga menjadi panelis, menyebut kacamata yang dipakai oleh Mahfud MD sangat trendi, seperti milik anak muda. Cak Lontong mengomentari keduanya sambil berseloroh bahwa keduanya terlihat sangat modis.

“Pak Mahfud kacamatanya sudah muda banget itu modelnya, lihat. Itu ya kan,” kata Cak Lontong sambil mengundang gelak tawa.

Tiba-tiba Ganjar Pranowo meminta izin untuk mencoba kacamata yang dipakai oleh Mahfud.

“Ini kalau saya pinjam kira-kira gimana kacamatanya? Boleh pinjam nggak pak Mahfud?,” kata Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Cak Lontong memuji penampilan Ganjar dengan kacamata tersebut dan mengatakan bahwa dia terlihat sangat keren dan kece menggunakan kacamata miliki Mahfud MD.

“Wih Keren Banget Pak,” tutur Cak Lontong.

Selanjutnya, Cak Lontong meminjamkan kacamata miliknya kepada Calon Wakil Presiden Mahfud MD. Kacamata hitam tersebut dipakai oleh Mahfud dan membuatnya terlihat seperti seorang anak muda.

“Biar keren pak, kayak anak muda,” ucap Cak Lontong.