Nomor HP Aldi Taher Viral, Diserbu 10 Ribu Pesan hingga Ponsel Nge-hang

JAKARTA - Aldi Taher kembali membawa kabar mengejutkan usai membagikan nomor telepon ke publik lewat podcast Marapthon milik Reza Arap. Ia mengaku ponselnya nge-hang setelah menerima 10 ribu pesan WhatsApp dari warganet.

Saat itu, mantan suami Dewi Perssik ini secara gamblang menyebutkan nomor teleponnya dengan tujuan mencari job.

Nomor yang dikhususkan untuk urusan pekerjaan tersebut pun menjadi sasaran pesan netizen untuk hal di luar konteks, seperti melakukan spam dan memesan burger dari kedai miliknya.

"Gue minta tolong banget ya, cintaku sayangku, semuanya jangan nge-spam ke nomor pribadi untuk undang nyanyi yang 0812-1212 itu, yang gue share di Marapthon. Kalau pesan burger langsung aja datang ke Aldi's Burger Cempaka Putih, please," pinta Aldi dalam unggahannya di Instagram.

Akibatnya, Aldi kini tidak bisa membaca pesan dari sejumlah klien. Padahal, ia mengaku gawai tersebut merupakan sarana utamanya mencari nafkah untuk keluarga.