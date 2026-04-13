Viral Sepatu Mewah LV Bupati Tulungagung Disita KPK, Netizen Sebut Barang KW

JAKARTA - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mencuri perhatian warganet. Tak hanya soal kasus korupsinya, namun barang-barang bermerek milik Gatut seperti koleksi sepatu mewah juga menjadi sorotan.

Pasalnya, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu (11/4/2026), penyidik memamerkan sejumlah barang bukti, termasuk empat pasang sepatu bermerek internasional seperti Louis Vuitton. Nilainya pun tak main-main, yaitu mencapai Rp129 juta.

Fenomena ini juga menjadi perbincangan di akun X setelah diunggah oleh akun @bung_madin. Dalam cuitannya yang dikutip pada Minggu (12/4/2026), akun tersebut menyoroti sederet barang mahal Gatut mulai dari gesper hingga sepatu branded.

"SADIS! KEKAYAAN & BARANG MEWAH BUPATI TULUNGAGUNG

Gue bongkar: Pemerintahan Tulungagung dlm keadaan krisis pemerintahan, 16 orang kena OTT. Yg gue gak habis pikir kekayaan Gatut Sunu Wibowo mencapai 20 miliar lebih.

Coba lihat gespernya," cuit akun X @bung_madin.

Namun menariknya, cuitan itu justru ramai dibanjiri komentar warganet yang nyinyir. Mereka menilai sepatu tersebut tampak seperti barang tiruan (KW) dan disebut tidak cocok dipakai oleh sang kepala daerah.