Anjing Milik Joe Biden Gigit Staff Gedung Putih, Ini Pertolongan Pertama yang Wajib Dilakukan

SEEKOR anjing milik keluarga Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menggigit seorang Secret Service di lingkungan kerja Gedung Putih, Washington, DC, AS.

Anjing berjenis german shepherd ini bukan kali pertamanya menggigit orang. Diketahui anjing beranama Commander berusia dua tahun ini telah 11 kali menggigit orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Tentunya kebuasan Commander ini menjadi salah satu ancaman di lingkungan kerja Gedung Putih. Sebab luka gigitan anjing ini tidak bisa dianggap remeh karena bisa berisiko fatal bagi korbannya.

Lantas apa hal yang wajib Anda lakukan jika tidak sengaja tergigit anjing?



