HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral Timothy Di-bully, Sang Ibu Maafkan Pelaku: Saya Akan Punya 11 Anak Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |18:36 WIB
Viral Timothy Di-<i>bully</i>, Sang Ibu Maafkan Pelaku: Saya Akan Punya 11 Anak Baru
Viral Timothy Di-{bully}, Sang Ibu Maafkan Pelaku: Saya Akan Punya 11 Anak Baru. (Foto: Layar Tangkap Podcast Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA - Kabar meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugerah masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat dan keluarga. Setelah tragedi itu, ibunda Timothy Anugerah, Sharon pun buka suara perihal kematian sang anak semata wayangnya. 

Ungkapan Sharon yang menceritakan sosok Timothy membuat netizen haru. Terlebih, Sharon memutuskan untuk memaafkan anak-anak yang pernah merundung Timothy. Alih-alih murka dan dendam, Sharon justru mendoakan hal baik untuk mereka.

“Yang Tante ingin lihat adalah mereka jadi orang benar, membantu orang lain, dan hidup dalam hikmat Tuhan,” ungkap Sharon dalam kanal YouTube Denny Sumargo dikutip Sabtu (25/10/2025).

Tak hanya itu, Sharon bahkan menganggap para perundung Timothy sebagai anaknya mengingat kini sang putra telah tiada. Dia meminta para perundung putranya selalu mengabari Sharon layaknya ibu mereka sendiri.

“Saya akan punya 11 anak baru,” jelas Sharon.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
