HOME WOMEN LIFE

Viral Ibu Mau Melahirkan Ditandu Warga, Kadinkes Bondowoso: Rumah Hanya Bisa Dilalui Kuda atau Motor Trail

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |09:05 WIB
A
A
A

BONDOWOSO – Sebuah video viral di mana warga menandu seorang ibu hamil melewati jalan setapak di kawasan perbukitan Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok. Ibu tersebut sudah mau melahirkan namun harus menyusuri perbukitan. 

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bondowoso, Agus Winarno, angkat bicara mengenai hal tersebut. Menurut dia, perempuan bernama Novi Oktavia (19) tersebut harus ditandu karena akses menuju Dusun Petung, tempat tinggalnya, sangat sulit dijangkau kendaraan roda empat.

“Jalannya hanya setapak, tidak bisa dilalui mobil. Lokasinya di daerah pegunungan, kendaraan yang bisa masuk hanya motor trail atau kuda,” ujar Agus, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, tenaga kesehatan di wilayah tersebut telah berupaya maksimal menjemput dan menolong pasien meski kondisi medan sangat berat. Bidan koordinator langsung berkoordinasi dengan tim bidan induk dan kepala puskesmas untuk menjemput pasien di Desa Kemuning. 

 

