Viral, Perjuangan Ibu Mau Melahirkan Ditandu Warga Menyusuri Jalan Setapak di Perbukitan

Viral, Perjuangan Ibu Mau Melahirkan Ditandu Warga Menyusuri Jalan Setapak di Perbukitan. (Foto: Layar tangkap media sosial)

JAKARTA – Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan momen haru perjuangan warga di Kabupaten Bondowoso. Dalam video tersebut, tampak belasan pria bergotong royong menandu seorang perempuan muda yang tengah hamil besar dan akan melahirkan.

Perempuan itu diketahui bernama Novi Oktavia (19), warga Dusun Petung, Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa Timur.

Dalam rekaman yang diunggah di TikTok oleh akun @gunung.putri.love pada Sabtu (25/10/2025), Novi terlihat lemah terbaring di atas kursi plastik merah yang dipasangi dua batang bambu panjang di sisi kanan dan kiri sebagai tandu darurat. Dengan hati-hati, para pria itu mengangkatnya bergantian melewati jalan setapak di tengah perbukitan.

Beberapa warga lain ikut berjalan di belakang rombongan, ada yang membawa payung, ada pula yang mengendarai sepeda motor di jalan licin dan berbatu. Di ujung jalan, ambulans sudah menunggu di Ponkesdes Kemuning, desa terdekat yang masih dapat dijangkau kendaraan roda empat.