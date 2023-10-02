Potret Sandrinna Michelle, Aktris Blasteran Pacar Junior Roberts

ENAM potret Sandrinna Michelle begitu menggoda. Parasanya yang cantik sering kali membuat lawan jenis menjadi kagum.

Sandrinna Michelle merupakan aktris Indonesia blasteran Amerika, Uzbekistan, Korea dan Jawa. Dia sudah mulai berkarier sejak masih kecil dengan membintangi sinetron Bintang untuk Baim dan semakin dikenal saat membintangi sinetron Dari Jendela SMP.

Aktris kelahiran Lampung, 11 Januari 2007 ini, sekarang sudah beranjak dewasa. Gaya berpakaian pun semakin feminine dan dewasa. Meskipun masih berusia 16 tahun, gaya berpacaran Sandrinna Michelle dengan aktor Junior Roberts juga disorot karena dianggap terlalu vulgar.

Seperti apa sosok Sandrinna Michelle kini? Berikut adalah enam potret Sandrinna Michelle yang dikutip dari akun Instagramnya @sandrinna_11 pada Senin (2/10/2023).

1. Menawan di acara Award





Hadir dalam acara Infotainment Award beberapa waktu lalu, putri sulung Mike Skornicki dan Purwanti tampil berani dengan mengenakan dress yang sexy.

2. Kasual dengan T-shirt





Sandrinna Michelle juga tampak cantik dan menawan saat memakai T-shirt. Rambut panjangnya pun dia biarkan tergerai. Wajah bulenya makin terlihat seiring dengan bertambahnya usia Sandrinna.

3. Terlihat Dewasa





Sandrinna Michelle juga sering melakukan sesi foto, khusus dengan mengenakan pakaian berbagai tema seperti misalnya blazer kulit biru dengan aksen obi belt putih. Sandrinna begitu memukau dan dewasa.