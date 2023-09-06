Kenapa Dokter Sering Memberikan Pertanyaan Aneh ke Pasien Operasi? Ini Jawabannya!





SAAT ini masih banyak orang yang belum paham jika ancaman resistensi antimikroba (AMR) sangat berbahaya. Apalagi AMR ini sering menimbulkan syok sepsis sebab tubuh pasien sudah resisten terhadap berbagai antibiotik sehingga antibiotik tak bisa mengobati tubuhnya lagi yang digerogoti oleh mikroba maupun bakteri.

Oleh karena itu, biasanya sebelum dilakukan operasi maupun membawa pasien ke ICU, dokter akan menanyakan riwayat pemakaian antibiotik dan antimikroba pasien, ini untuk mengetahui riwayat, apakah pasien ada AMR, atau pernah pakai antibiotik apa saja, dan ada resisten terhadap antibiotik apa saja.

Makanya kadang dokter bertanya sesuatu yang kadang bikin pasien atau keluarga pasien agak bingung. Salah satunya dokter yang menanyakan kepada pasien sebelum operasi, apakah ada sakit gigi atau gigi berlubang.

Contoh kasusnya, mau operasi tulang yang patah, dokter bertanya, apakah pernah sakit gigi atau ada gigi berlubang?

Lalu apakah ini ada urusannya dengan AMR?

Dokter Spesialis Anestesi Konsultan Perawatan Intensif dari Eka Hospital Dr Vannesi T Silalahi mengatakan, memang dokter anestesi merupakan dokter yang paling cerewet di dunia.

"Memang kami paling cerewet di dunia, sampai pasien atau keluarga bingung, apa hubungannya anestesi dengan sakit gigi?", ujar Dokter Vannesi dalam acara seminar Pfizer Indonesia-Eka Hospital bertema Peran Nakes dan Keluarga Pasien dalam Mewujudkan Tata Laksana Penggunaan Antimokroba yang Bijak dan Rasional di ICU.