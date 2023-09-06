Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Dokter Sering Memberikan Pertanyaan Aneh ke Pasien Operasi? Ini Jawabannya!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |18:05 WIB
Kenapa Dokter Sering Memberikan Pertanyaan Aneh ke Pasien Operasi? Ini Jawabannya!
Pasien operasi. (Foto: Freepik)
A
A
A


SAAT ini masih banyak orang yang belum paham jika ancaman resistensi antimikroba (AMR) sangat berbahaya. Apalagi AMR ini sering menimbulkan syok sepsis sebab tubuh pasien sudah resisten terhadap berbagai antibiotik sehingga antibiotik tak bisa mengobati tubuhnya lagi yang digerogoti oleh mikroba maupun bakteri.

Oleh karena itu, biasanya sebelum dilakukan operasi maupun membawa pasien ke ICU, dokter akan menanyakan riwayat pemakaian antibiotik dan antimikroba pasien, ini untuk mengetahui riwayat, apakah pasien ada AMR, atau pernah pakai antibiotik apa saja, dan ada resisten terhadap antibiotik apa saja.

 pasien

Makanya kadang dokter bertanya sesuatu yang kadang bikin pasien atau keluarga pasien agak bingung. Salah satunya dokter yang menanyakan kepada pasien sebelum operasi, apakah ada sakit gigi atau gigi berlubang.

 BACA JUGA:

Contoh kasusnya, mau operasi tulang yang patah, dokter bertanya, apakah pernah sakit gigi atau ada gigi berlubang?

Lalu apakah ini ada urusannya dengan AMR?

Dokter Spesialis Anestesi Konsultan Perawatan Intensif dari Eka Hospital Dr Vannesi T Silalahi mengatakan, memang dokter anestesi merupakan dokter yang paling cerewet di dunia.

 BACA JUGA:

"Memang kami paling cerewet di dunia, sampai pasien atau keluarga bingung, apa hubungannya anestesi dengan sakit gigi?", ujar Dokter Vannesi dalam acara seminar Pfizer Indonesia-Eka Hospital bertema Peran Nakes dan Keluarga Pasien dalam Mewujudkan Tata Laksana Penggunaan Antimokroba yang Bijak dan Rasional di ICU.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
AMR Operasi Pasien Operasi Dokter
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/482/3189824//lutut-jxDR_large.jpg
Apa Itu Robotic TKR? Proses Penggantian Sendi Lutut dengan Bantuan Robot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/482/3189473//telinga_di_kaki-V2p4_large.jpg
Telinga Wanita Ini Ada di Kaki Pascaoperasi Kecelakaan Kerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/482/3188844//radang-ti96_large.jpg
Waspada! Nyeri Perut Bawah Bisa Jadi Gejala Radang Usus, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188444//prabowo-trhJ_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menkes Kirim Dokter Magang Bantu Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/482/3187474//bumil-HRCz_large.jpg
Mitos Sakit Punggung karena Jarum Bius Pascamelahirkan, Ini Penjelasan Dokter dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3186098//gen_z-mtKn_large.jpg
Gen Z Umur 20 Tahun Bisa Kena Kanker Kolorektal, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement