FASHION

Resmi Menikah, Ini Potret Adinia Wirasti Cantik dan Ayu Jadi Pengantin Jawa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:42 WIB
Resmi Menikah, Ini Potret Adinia Wirasti Cantik dan Ayu Jadi Pengantin Jawa
Adinia Wirasti, (Foto: Instagram @adiniawrst)
A
A
A

AKTRIS terkenal Indonesia Adinia Wirasti baru saja membawa kabar bahagia, Adinia diketahui baru saja resmi menikah dengan sang kekasih, Michael Wahr di Melbourne, Australia, Jumat, (9/6/2023).

Kabar bahagia ini ia siarkan pada publik langsung melalui akun Instagram pribadinya. Bintang Ada Apa Dengan Cinta tersebut mengunggah satu foto dirinya bersama sang suami, yang terlihat sedang mencium keningnya dengan khidmat.

Sebagai keterangan foto. Adinia menuliskan singkat makna inisial namanya dan sang suami serta tanggal pernikahan mereka.

“A-M-9th of June 2023,” tulis Adinia Wirasti melalui akun Instagramnya, @adiniawrst, Jumat, (9/6/2023).

Resmi menikah, untuk tampilan di hari bahagianya ini, meski bersuamikan bule, Adinia justru memilih melangsungkan pernikahannya dengan adat tradisional Jawa. Dalam potret yang sama, Adinia dan Michael hadir sebagai pengantin Jawa, keduanya mengenakan busana pengantin adat Jawa warna putih, Adinia terlihat anggun dalam balutan kebaya putih brokat floral yang mewah karya dari desainer Indonesia, Rama Dauhan.

Menyempurnakan keanggunannya sebagai pengantin Jawa, tampak Adinia menata rambut panjang hitamnya dengan model sanggul klasik khas pengantin Jawa yang dipercantik bersama headpiece tusuk konde floral warna silver dan sepasang anting dari lini perhiasan lokal asal Yogyakarta, yakni Mahija.

(Foto: Instagram @adiniawrst) 

Sementara untuk riasan wajah, wajah cantik eksotis Adinia dipulas makeup nuansa riasan minimalis dari make up artist Gracia Lucia.

 

Sedangkan Michael, suami Adinia terlihat gagah dalam balutan set beskap berwarna putih yang juga merupakan rancangan dari Rama Dauhan. Adinia dan Michael di sini memadukan kebaya dan beskap Jawa klasiknya bersaman kain Batik Jawa, rancangan desainer papan atas Tanah Air, Iwan Tirta.

