Pesawat Terbakar Sebelum Lepas Landas, Puluhan Penumpang Dievakuasi

SEBUAH pesawat terbakar menjelang lepas landas atau take off di Bandara Moranbah, Queensland, Australia. Akibatnya lebih dari 70 penumpang terpaksa membatalkan penerbangannya.

Pesawat yang tak disebutkan nama tersebut mengalami kebakaran di bagian ekornya sebelum lepas landas menuju Brisbane. Beruntung api langsung dipadamkan oleh petugas.

Melansir dari News.com.au, Sabtu (10/6/2023), juru bicara Layanan Kebakaran dan Darurat Queensland (QFES) mengatakan bahwa api telah dipadamkan sebelum petugasnya tiba di bandara.

Tak ada korban yang terluka dalam peristiwa terjadi pada Rabu 7 Juni 2023 malam. Diduga api berasal dari kebocoran bahan bakar pada knalpot.

Seluruh penumpang kemudian dievakuasi dari pesawat dengan selamat.

Dua petugas pemadam dari QFES sempat berada di tempat kejadian selama 45 menit sebelum kondisi dipastikan aman dan penanganannya selanjutnya diserahkan ke otoritas bandara serta polisi.