KPAI Minta Orang Tua Terduga Pelaku Bullying di Malang Ikut Dapat Pembinaan

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta proses hukum terhadap para terduga pelaku dalam kasus meninggalnya siswi di Malang, Silva Nur Intania Putri, dikawal hingga tuntas. KPAI menegaskan tidak boleh ada perlakuan diskriminatif, termasuk jika benar terdapat anak dari anggota aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara tersebut.

Anggota KPAI, Diyah Puspitarini, mengatakan pihaknya akan terus mengawal penanganan kasus tersebut. Dia meminta latar belakang keluarga para terduga pelaku tidak memengaruhi proses hukum yang berjalan.

“Informasi ada juga anak anggota aparat penegak hukum, itu kita kesampingkan. Jangan ada diskriminasi. Itu yang penting,” ujar Diyah, dikutip Minggu (29/11/2026).

Menurutnya, ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memang mengatur bahwa hukuman pidana bagi anak berbeda dengan orang dewasa. Namun, dia berharap penanganan perkara tetap mempertimbangkan keadilan bagi keluarga korban.

“Maksimal dalam hal ini, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ataupun di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan memang separuh dari hukuman orang dewasa,” jelasnya.