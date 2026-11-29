Kawal Kasus Bullying Siswi di Malang, KPAI Tegaskan Tak Ada Diskriminasi Hukum

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswi di Malang, Jawa Timur, yang berujung pada kematian korban. KPAI meminta proses hukum berjalan tanpa diskriminasi dan keluarga korban mendapatkan hak-haknya, termasuk keadilan serta restitusi.

Anggota KPAI, Diyah Puspitarini, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurutnya, perundungan tidak boleh dianggap sebagai candaan, terlebih ketika dampaknya sampai merenggut nyawa seorang anak.

“Kami mengutuk kejadian ini dengan sangat-sangat keras. Kenapa? Karena kejadian ini, bullying, ya, bagaimanapun tidak bisa kita tolerir, ya, dan bullying bagaimanapun juga tidak bisa kita anggap remeh,” kata Diyah melalui YouTube Intens Investigasi, dikutip Minggu (29/11/2026).

Dia menegaskan, keluarga korban harus mendapatkan perlindungan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak tersebut mencakup pemulihan martabat keluarga, perlindungan dari stigma negatif, kejelasan penyebab kematian korban, hingga keadilan melalui proses hukum.

Diyah juga menyoroti ketentuan Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Menurutnya, keluarga korban perlu mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan sosial, serta perlindungan hukum.

“Kalau ini terjadi pada anak yang sudah meninggal, maka pendampingan ini diberikan keluarga korban, siapa tahu di dalam keluarga ini ada adiknya juga,” ujarnya.