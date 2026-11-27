Bukan Sekadar Kekenyangan, Ini Penyebab Kepala Bisa Sakit Setelah Makan

PERNAH merasa kepala tiba-tiba sakit setelah selesai makan? Kondisi sakit kepala ini mungkin terasa membingungkan, terlebih jika sebelumnya tubuh dalam keadaan baik-baik saja.

Sakit kepala setelah makan dikenal dengan istilah postprandial headache. Istilah postprandial sendiri merujuk pada kondisi yang terjadi setelah seseorang mengonsumsi makanan.

Keluhan ini bisa muncul dengan tingkat nyeri yang berbeda-beda. Ada orang yang merasakan sakit kepala setelah mengonsumsi makanan tertentu, makanan manis, atau makanan tinggi karbohidrat. Namun, ada pula yang mengalaminya hampir setiap selesai makan.

Meski terkadang berkaitan dengan jenis makanan yang dikonsumsi, sakit kepala setelah makan juga bisa menjadi tanda adanya kondisi kesehatan tertentu. Lantas, apa saja penyebab sakit kepala setelah makan? Berikut penjelasannya, sebagaimana dilansir dari Health Line:

1. Penurunan Gula Darah Setelah Makan

Salah satu kemungkinan penyebab sakit kepala setelah makan adalah postprandial hypoglycemia atau hipoglikemia reaktif. Kondisi ini terjadi ketika kadar gula darah mengalami penurunan sekitar dua hingga lima jam setelah makan.

Penurunan gula darah tersebut dapat memicu sejumlah gejala, termasuk sakit kepala. Beberapa kondisi yang dapat berkaitan dengan hipoglikemia antara lain diabetes, tumor pada sistem pencernaan, serta ketidakseimbangan kadar hormon.

Jika sakit kepala disertai gejala lain seperti gemetar, berkeringat, lemas, atau jantung berdebar, sebaiknya jangan diabaikan dan konsultasikan dengan dokter.

2. Alergi Makanan

Alergi makanan tidak selalu menimbulkan gejala berupa bersin, hidung meler, atau ruam pada kulit. Dalam beberapa kasus, reaksi alergi terhadap makanan juga dapat disertai sakit kepala.

Jika kepala sering terasa sakit setelah mengonsumsi makanan atau bahan tertentu, ada kemungkinan tubuh mengalami reaksi terhadap kandungan makanan tersebut. Cobalah memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi sebelum keluhan muncul. Namun, untuk memastikan apakah penyebabnya adalah alergi, diperlukan pemeriksaan medis lebih lanjut.

3. Intoleransi Makanan

Selain alergi, intoleransi makanan juga bisa menjadi salah satu pemicu sakit kepala setelah makan. Keduanya merupakan kondisi yang berbeda. Alergi makanan melibatkan respons sistem kekebalan tubuh, sedangkan intoleransi makanan umumnya berkaitan dengan kesulitan tubuh mencerna atau memproses bahan makanan tertentu.

Gejala intoleransi makanan biasanya lebih banyak berhubungan dengan sistem pencernaan, seperti perut kembung, sakit perut, dan diare. Meski demikian, dalam beberapa kasus, intoleransi makanan juga dapat memicu sakit kepala.

Salah satu contohnya adalah intoleransi laktosa, yaitu kondisi ketika tubuh kesulitan mencerna laktosa atau gula alami yang terdapat dalam susu dan produk olahannya.

4. Gangguan Sendi Rahang atau TMJ

Penyebab sakit kepala setelah makan berikutnya adalah gangguan pada sendi temporomandibular atau temporomandibular joint (TMJ). TMJ merupakan sendi yang menghubungkan rahang bawah dengan tulang tengkorak, tepatnya di area depan telinga.

Gangguan pada sendi ini dapat menimbulkan sejumlah keluhan, seperti bunyi klik atau letupan saat membuka dan menutup mulut, rasa kaku pada rahang, hingga nyeri di sekitar wajah. Karena sendi tersebut berkaitan erat dengan area kepala, aktivitas mengunyah juga dapat memicu rasa sakit yang menjalar hingga menyebabkan sakit kepala.

Jika keluhan sering muncul ketika makan atau mengunyah, pemeriksaan ke dokter dapat membantu mengetahui apakah terdapat gangguan pada sendi rahang.

5. Mengonsumsi Makanan atau Minuman Terlalu Dingin

Pernah mengalami sakit kepala mendadak setelah menikmati es krim atau minuman dingin? Kondisi ini dikenal dengan istilah brain freeze atau ice cream headache.

Sakit kepala tersebut biasanya muncul setelah seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang sangat dingin. Para ahli menduga kondisi ini berkaitan dengan perubahan pembuluh darah di sekitar saraf tertentu sebagai respons terhadap suhu dingin.

Rasa sakitnya bisa terasa cukup intens, tetapi umumnya hanya berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Kondisi ini biasanya tidak membutuhkan penanganan khusus dan dapat mereda dengan sendirinya.