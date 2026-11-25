Benarkah Obat Lansoprazole dan Omeprazole Bisa Sebabkan Gagal Ginjal?

OBAT lambung seperti lansoprazole dan omeprazole kerap menjadi andalan untuk meredakan keluhan asam lambung. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang ternyata perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesehatan ginjal.

Kedua obat tersebut termasuk golongan proton pump inhibitor (PPI), yaitu obat yang bekerja dengan mengurangi produksi asam lambung. Golongan obat ini juga mencakup pantoprazole dan beberapa jenis obat lainnya.

Menurut dr. Ika Devi, Sp.PD, dalam unggahannya di Tiktok @ dokterikadevisppd, penggunaan PPI dalam jangka panjang tanpa pengawasan medis dapat meningkatkan risiko gangguan ginjal. Sejumlah penelitian menemukan adanya hubungan antara penggunaan obat golongan PPI dan peningkatan risiko masalah ginjal.

Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengguna PPI memiliki risiko sekitar 33 persen lebih tinggi mengalami masalah ginjal dibandingkan mereka yang tidak menggunakan obat tersebut.

Meski demikian, bukan berarti setiap orang yang mengonsumsi lansoprazole atau omeprazole akan mengalami gagal ginjal. Risiko tersebut perlu dipahami sebagai kemungkinan yang berkaitan dengan penggunaan obat, bukan kepastian bahwa obat tersebut akan menyebabkan kerusakan ginjal pada setiap penggunanya.

1. Bagaimana Obat PPI Bisa Memengaruhi Kesehatan Ginjal?

Salah satu gangguan ginjal yang perlu diwaspadai akibat penggunaan PPI adalah acute interstitial nephritis atau nefritis interstisial akut. Kondisi ini merupakan peradangan pada jaringan ginjal yang dapat mengganggu kemampuan ginjal dalam menyaring darah.

Gangguan tersebut dapat terjadi akibat reaksi tubuh terhadap obat. Jika tidak terdeteksi dan ditangani dengan tepat, peradangan ginjal berpotensi menyebabkan penurunan fungsi ginjal, bahkan berkembang menjadi gangguan ginjal kronis.

Informasi keamanan obat omeprazole dan lansoprazole juga mencantumkan risiko terjadinya peradangan ginjal tersebut. Kondisi ini dapat muncul kapan saja selama penggunaan obat, sehingga pasien perlu memperhatikan perubahan kondisi tubuh.

2. Kenali Gejala Gangguan Ginjal

Gangguan ginjal sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Namun, ketika fungsi ginjal mulai menurun, ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan.

Pertama, anemia. Tubuh mudah lelah, lemas, dan terlihat pucat akibat berkurangnya produksi hormon eritropoietin oleh ginjal.

Kedua, tekanan darah tinggi. Gangguan fungsi ginjal dapat memengaruhi pengaturan cairan dan tekanan darah.

Ketiga, kaki dan tungkai bengkak. Ini terjadi akibat penumpukan cairan dalam tubuh. Keempat, urine berbusa. Ini dapat menjadi tanda adanya protein berlebih dalam urine. Terakhir, perubahan frekuensi buang air kecil. Jumlah urine dapat berubah seiring gangguan fungsi ginjal.

Meski demikian, gejala-gejala tersebut tidak selalu menunjukkan gangguan ginjal akibat penggunaan obat. Pemeriksaan medis diperlukan untuk mengetahui penyebab pastinya.