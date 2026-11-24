Viral Jasa Pura-Pura Nonton Konser BTS, Tarif Mulai Rp5.000 hingga Rp550 Ribu

FENOMENA unik kembali mencuri perhatian penggemar K-pop, khususnya ARMY -sebutan bagi penggemar BTS. Kali ini, media sosial diramaikan dengan kemunculan jasa pura-pura menonton konser BTS yang menawarkan tarif mulai Rp5.000 hingga Rp550 ribu.

Layanan tersebut menarik perhatian karena menawarkan pengalaman seolah-olah seseorang ikut merasakan euforia konser grup asal Korea Selatan tersebut. Meskipun sebenarnya, mereka tidak memiliki tiket atau tidak hadir langsung di lokasi acara.

Kehadiran jasa ini pun memancing beragam reaksi warganet. Ada yang menganggapnya sebagai ide kreatif untuk ikut meramaikan tren, tetapi tidak sedikit pula yang penasaran dengan layanan yang ditawarkan.

1. Jasa Pura-Pura Nonton Konser BTS Jadi Sorotan

Popularitas BTS memang membuat berbagai hal yang berkaitan dengan grup tersebut selalu menarik perhatian penggemar. Tak hanya merchandise, tiket konser, hingga konten fan project, kini muncul pula fenomena jasa pura-pura menonton konser yang menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Sesuai namanya, jasa ini menawarkan bantuan untuk menciptakan kesan seolah-olah pelanggan sedang menikmati konser BTS. Tarif yang ditawarkan pun cukup beragam. Berdasarkan informasi yang beredar, harga layanan tersebut dimulai dari Rp5.000 dan ada pula paket yang mencapai Rp550 ribu.

Perbedaan harga tersebut membuat warganet penasaran dengan konsep serta fasilitas yang diperoleh dari masing-masing paket. Terkait fasilitas, ini memang beragam.

Untuk tarif Rp5.000, pelanggan akan mendapat foto suasana konser. Lalu, Rp25 ribu, akan ada foto wristband atau lightstick berlatar venue.

Tarif Rp45 ribu, ada foto titipan nama berlatar konser. Lalu, untuk jasa video titipan nama selama 10 detik dibanderol Rp55 ribu.

Kemudian, untuk fancam anggota BTS selama 15 detik, ini ditarif Rp75 ribu. Terakhir, untuk paket bundling sebesar Rp200.000 hingga Rp550.000 ini mencakup suasana konser, wristband, lightstick, foto/video titipan nama, serta fancam seluruh anggota BTS dari berbagai sudut termasuk area Platinum Tribune.