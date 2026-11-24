5 Cara Merawat Lidah Mertua di Musim Hujan, Ini yang Perlu Diperhatikan

JAKARTA - Lidah mertua dikenal sebagai tanaman hias yang mudah dirawat dan tidak membutuhkan banyak air. Namun, saat musim hujan tiba, perawatannya tetap perlu diperhatikan, terutama karena kelembapan udara meningkat dan sinar matahari berkurang.

Kondisi tersebut membuat media tanam lebih lama kering. Jika terlalu sering disiram, akar lidah mertua berisiko membusuk. Daunnya pun bisa menguning dan bagian pangkalnya menjadi lunak.

Karena itu, perawatan lidah mertua selama musim hujan perlu disesuaikan. Berikut lima hal yang perlu diperhatikan agar tanaman tetap sehat, dilansir dari Gardening Know How.

1. Pastikan Media Tanam Kering sebelum Menyiram

Sebelum menyiram, periksa kondisi tanah dengan memasukkan jari beberapa sentimeter ke dalam media tanam. Kamu juga bisa menggunakan tusuk kayu. Jika masih ada tanah lembap yang menempel, tunda penyiraman.

Siram tanaman hanya ketika media tanam sudah benar-benar kering. Hindari membiarkan air menggenang karena dapat menyebabkan akar membusuk.

2. Perhatikan Intensitas Cahaya Matahari